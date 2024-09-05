رسالة مؤثرة من يوسف أوباما لجماهير الزمالك بعد رحيله

وجه يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، بعد رحيله رسميًا عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وانتقاله إلى نادي بيراميدز.

أوباما يرحل عن الزمالك وينتقل إلى بيراميدز

ورحل يوسف أوباما عن نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء، وعدم تجديد التعاقد بينهما.

وانضم يوسف أوباما إلى نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر

ويسلط الموجز الضوء على رسالة يوسف أوباما إلى جماهير نادي الزمالك بعد رحيله..

نجم الزمالك يودع الجماهير بعد رحيله إلى بيراميدز

وكتب أوباما على صفحته الرسمية:" جمهور نادي الزمالك الحبيب، شكرا وإن كلمة الشكر لن توفيكم حقكم".

وأضاف نجم الزمالك السابق:" عشنا سويا سنوات عديدة من الإنجازات والبطولات وأشهد إنكم دائما الداعم الأول والسند والدرع الذي يدافع بكل قوة عن هذا الكيان العظيم".

وأردف يوسف أوباما: "أتمنى أن يظل دعمكم لي مستمر على المستوى الشخصى وكونوا متأكدين أنه ليس إلا ابتعاد جسدي فقط، أتمنى لكم كل التوفيق فيما هو قادم".

يوسف أوباما

موعد مباراة الزمالك القادمة

وستقام المباراة بين الفريقي الزمالك والشرطة الكيني، في العاصمة الكينية نيروبي، يوم السبت 14 سبتمبر الجاري، ويسعى الزمالك تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز لتحقيق بداية قوية في البطولة.

ويطمح فريق الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتسهيل مهمته في لقاء الإياب وضمان التأهل إلى دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

تذاع جميع مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

الزمالك يتعاقد مع عمر فرج

وفي سياق آخر، أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، التعاقد رسمياً مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وكان مجلس إدارة النادي توصل لاتفاق مع اللاعب وناديه على كافة الأمور الخاصة بالصفقة، ووقع المهاجم على العقود الكترونياً في ظل تواجده مع منتخب فلسطين لخوض مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم .

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