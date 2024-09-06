‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم الجمعة 6-9-2024 في تصفيات أمم أفريقيا

تقام على مدار اليوم الجمعة، استكمال تصفيات أمم أفريقيا 2025، بمواجهات نارية وقوية، وأبرزها حضور منتخب مصر ضد كاب فيردي.

ويستضيف منتخب مصر على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة نظيره كاب فيردي، في إطار الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

ويستعرض الموجز أمام متابعيه، جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا والمنافسات القارية الأخرى,

مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

كازاخستان ضد النرويج – في تمام الساعة 5 مساء - على قناة beIN Sports HD 1

ليتوانيا ضد قبرص – في تمام الساعة 7 مساء - على قناة beIN Sports HD 2

ايسلندا صد الجبل الأسود – في تمام الساعة 9.45 مساء - على قناة beIN Sports HD Xtra 1

ويلز ضد تركيا – في تمام الساعة 9.45 مساء - على قناة beIN Sports HD 2

بلجيكا ضد الكيان الصهيوني – في تمام الساعة 9.45 مساء - على قناة beIN Sports HD 2 English

فرنسا ضد إيطاليا – في تمام الساعة 9.45 مساء - على قناة beIN Sports HD 1

كوسوفو ضد رومانيا – في تمام الساعة 9.45 مساء - على قناة beIN Sports HD 3

سلوفينيا ضد النمسا – في تمام الساعة 9.45 مساء - على قناة beIN Sports HD Xtra 2

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

كينيا ضد زيمبابوي – 4 مساء

جنوب أفريقيا ضد أوغندا – 7 مساء

سيراليون ضد تشاد – 7 مساء

جمهورية الكونغو ضد غينيا – 7 مساء

توجو ضد ليبيريا – 7 مساء

المغرب ضد الجابون – 9 مساء - beIN Sports HD 5

مصر ضد كاب فيردي - beIN Sports HD 2 في تصفيات أمم أفريقيا

السنغال ضد بوركينا فاسو – 10 مساء

ساحل العاج ضد زامبيا – 10 مساء

مالي ضد موزمبيق – 10 مساء

حسام حسن - منتخب مصر

مواعيد تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

أوروجواي ضد باراجواي – في تمام الساعة 2.30 فجر السبت

مواعيد مباريات اليوم في كأس قطر

الخور ضد أم صلال – في تمام الساعة 6.30 مساء

الغرافة ضد الوكرة – في تمام الساعة 8.30 مساء

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