على أرضه ووسط جماهيره.. المنتخب السعودي يسقط في فخ التعادل أمام إندونيسيا

انتهت المباراة بين المنتخب السعودي، ونظيره إندونيسيا، بالتعادل الإيجابي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة «الجوهرة المشعّة»، خلال المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء الهدف الأول للمنتخب الإندونيسي، في الدقيقة 19 من عمر المباراة، بينما سجلت السعودية هدف التعادل مع نهاية الشوط الثاني في الدقيقة 3+45، عن طريق لاعب خط الوسط مصعب الجوير.

المنتخب السعودي وإندونيسيا

وضم تشكيل السعودية أمام إندونيسيا كل من:-

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: متعب الحربي – علي البليهي – علي العجمي – حسن تمبكتي – سلطان الغانم.

خط الوسط: مصعب الجوار – عبدالله الخيبري – محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري – عبدالله رديف.

تشكيل المنتخب السعودي





ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره كلًا من اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي كالتالي:-

حراسة المرمي: محمد العويس – احمد الكسار – راغد نجار – محمد اليامي.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – حسان تمبكتي – على لاجامي – عون السلولي – على البليهي – حسن كادش.

خط الوسط: متعب الحربي – سلطان الغنام – مشعل صبياني – محمد كانو – عبدالإله المالكي – عبدالله الخيبري – مختار على – حسين الصبياني – مروان الصفحي – فهد المولد – مصعب الجوير – سالم الدوسري – عباس حسن – ناصر الدوسري – صالح الشهري – فيصل الغامدي.

خط الهجوم: عبدالله الحمدان – فراس البريكان – عبدالله رديف – محمد مران – عبدالرحمن غريب.

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