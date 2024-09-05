فرمان رسمي من فيرينتسفاروشي المجري يحسم صفقة بن رمضان لـ الأهلي

تلقى النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، ضربة قوية من نادي فيرينتسفاروشي المجري، بشأن الدولي التونسي محمد علي بن رمضان نجم الفريق، بعد اقترابه من القلعة الحمراء.

وكان الدولي التونسي محمد علي بن رمضان المحترف في صفوف فيرينتسفاروشي المجري، قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الأهلي في الفترة الماضية من الانتقالات الصيفية الأخيرة، قبل فشل الصفقة في الأسابيع الأخيرة.

ويكشف الموجز مستجدات موقف بن رمضان وانتقاله إلى الأهلي..

ناد مجري يغلق أبواب انتقال بن رمضان إلى الأهلي رسميًا

وأغلق نادي فيرينتسفاروشي المجري، باب انتقال محمد علي بن رمضان إلى النادي الأهلي بفرمان رسمي مساء اليوم الخميس، بعدما جاء الدولي التونسي على رأس قائمته في بطولة الدوري الأوروبي للموسم المقبل.

سبب فشل انتقال بن رمضان إلى الأهلي

وطلب مسؤولو النادي المجري من نظرائه في الأهلي، تأجيل مفاوضات محمد علي بن رمضان إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو انتهاء الموسم الرياضي الجاري، خاصة بعدما تعرقلت الصفقة في أكثر من مناسبة وفشل إتمامها لعدة معوقات وعدم توصل الناديين لاتفاق نهائي.

محمد علي بن رمضان

قائمة فيرينتسفاروشي المجري الأوروبية بحضور بن رمضان

وجاءت قائمة نادي فيرينتسفاروشي المجري التي تشارك في بطولة الدوري الأوروبي لتضم كل من..

في حراسة المرمى: دينيس ديبوس - آدم فارجا

في خط الدفاع: إندري بوتكا - إبراهيم سيسي - إلدار سيفيتش - ستيفان جارتنمان - راؤول جوستافو - نوربرت كاجان - كريستيان راميريز - جابور سزالاي.

في خط الوسط: محمد أبو فاني - محمد علي بن رمضان - كادي بورخيس - حبيب مايجا - سيبرايل ماكريكس - فيليب رومينز - أليكس توث - كريستوفر زكرياسن.

في خط الهجوم: ماثيوس سالدانا - جروبر - فيرجيل ميسيجان - ألكسندر بيسيكس - أداما تراوري- برنابا فارجا.

صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

وتعاقد الأهلي في أولى صفقاته مع يوسف أيمن اللاعب المصري الشاب قادمًا من الدوري القطري، ثم أبرم المارد الأحمر صفقتين ناريتين من منتخب المغرب، بعدما تعاقد مع يحيى عطية الله وأشرف داري على الترتيب.

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