أعلن نادي بيرشكوت البلجيكي، رسميًا ضم الثنائي مروان الصحفي وفيصل الغامدي من الاتحاد السعودي، لكن دون الكشف عن تفاصيل العقد أو آلية الانتقال.

بيرشكوت يعلن رسميا ضم مروان الصحفي وفيصل الغامدي لاعبا اتحاد جدة

نشر النادي البلجيكي، عبر صفحته الرسمية على موقع “إكس”، مقطع فيديو، تحدث من خلالها مروان الصحفي، بأنه جاهز للمغامرة الجديد، ومن خلال مقطع آخر، ظهر فيصل الغامدي يأكد أنه أصبح ضمن صفوف بيرشكوت.

وكتب نادي البلجيكي على أحد الفديوهات بالقول "مرحبًا هيل .. عد المطر والسيل" وهي إشارة الترحيب العميق المتعارف عليها في الجزيرة العربية.

كان نادي الاتحاد السعودي قد أعلن انتقال الثنائي الصحفي والغامدي، بالإعارة لموسم واحد، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن البرامج والخطط الموضوعة لتطوير المواهب الشابة بما يخدم أهداف كرة القدم السعودية مستقبلًا.

انضم الغامدي لنادي الاتحاد، صيف 2023 بالإعارة من الإتفاق، وقد جدد إعارته هذا الصيف، بينما مروان الصحفي أحد خريجي الفئات السنية في النادي.

يُشار إلى أن الثنائي تواجدا في قائمة روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي التي أعلنت الثلاثاء الماضي استعدادًا لخوض مباراتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات الدور الثالث المؤهلة لمونديال 2026.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي استعدادًا لمواجهة إندونسيا كالتالي:-

في حراسة المرمي: محمد العويس – احمد الكسار – راغد نجار – محمد اليامي.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – حسان تمبكتي – على لاجامي – عون السلولي – على البليهي – حسن كادش.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – حسان تمبكتي – على لاجامي – عون السلولي – على البليهي – حسن كادش. خط الوسط: متعب الحربي – سلطان الغنام – مشعل صبياني – محمد كانو – عبدالإله المالكي – عبدالله الخيبري – مختار على – حسين الصبياني – مروان الصفحي – فهد المولد – مصعب الجوير – سالم الدوسري – عباس حسن – ناصر الدوسري – صالح الشهري – فيصل الغامدي.

خط الهجوم: عبدالله الحمدان – فراس البريكان – عبدالله رديف – محمد مران – عبدالرحمن غريب.

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