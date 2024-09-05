بنزيما يشارك في تدريبات الاتحاد السعودي بعد تعافيه من الإصابة

تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، للإصابة في نهاية المباراة أمام فريق التعاون، مما آثار القلق بين جماهير الاتحاد السعودي.

شارك كريم بنزيما، في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، بعدما أنهى برنامج العلاج الطبيعي، وتعافيه نهائيًا من الإصابة، ليُصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات ومن ثم المباريات.

وكان بنزيما قد خرج متأثرًا بإصابته في الدقيقة 90+12 من زمن مباراة الاتحاد ضد التعاون، وشارك بدلًا منه عبد العزيز البيشي.

كريم بنزيما

نتائج الاتحاد السعودي خلال الجولة الأولى والثانية

وحقق الاتحاد انتصارًا قاتلًا ضد التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وكان فريق الاتحاد فازعلى نظيره الخلود، بنتيجة 1-0، خلال الجولة الأولى، وأيضًا حقق فريق التعاون الفوز على الفيحاء، بنتيجة 1-0.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام التعاون خلال الجولة الثانية بقيادة كريم بنزيما:-

حراسة المرمى: برايدراغ رايكوفيتش.

خط الدفاع: سعد آي موسى - مهند الشنقيطي- حسن كادث - فواز الصقور.

خط الوسط: نجولو كانتي- فابينيو- عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم: حسام عوار- موسى ديابي - كريم بنزيما.

موعد مباراة الاتحاد السعودي القادمة

يواجه فريق الاتحاد السعودي، نظيره الوحدة، يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، في الساعة التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، خلال منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

ويتواجد فريق الاتحاد السعودي، في المركز الثالث، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الوحدة في المركز السابع، برصيد 4 نقاط.

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