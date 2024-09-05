سر تفوق محمد صلاح وهالاند.. رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية يكشفها

تحدث ماهيتا مولانجو رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عن سر تفوق محمد صلاح لاعب ليفربول، والنرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إشادة خاصة بمستوى محمد صلاح وهالاند

وأشاد مولانجو بشكل خاص من تألق محمد صلاح وهالاند مع أنديتهم في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رئيس رابطة اللاعبين المحترفين: "لقد وجدت اختلافًا مذهلاً من حيث ردود الفعل من اللاعبين الذين حصلوا على إجازة مناسبة، ومن ردود فعل اللاعبين الذين لم يحصلوا على عطلة جيد، لقد كانت لغة الجسد والكلمات التي اختاروها في الحديث إلينا مختلفة تماما".

ويسلط الموجز الضوء على تصريحاته رئيس رابطة اللاعبين المحترفين..

هالاند أصبح آلة وهذه أفضل نسخة من محمد صلاح

وتابع مولانجو: "أعتقد أنه بالنسبة لنا في إنجلترا، لدينا مثال واضح للغاية، أو مثالان، ربما أحدهما هو هالاند، من الرائع أن تذهب إلى غرفة تبديل الملابس وتسمع شخصا يقول لك، (كنت أفتقد العودة، والقدرة على التدريب مرة أخرى، وإنني متحمس، ولدي الدافع، أنا هنا)، وكان ذلك في فترة ما قبل الموسم".

وأردف: "بإمكانكم أن تروا النتيجة الآن، لقد عاد إلى كونه الآلة التي رأيناها عندما انضم إلينا لأول مرة في إنجلترا، ربما يكون الأمر مشابهًا جدًا لمحمد صلاح، فقد حصل على راحة مناسبة ويمكنك أن ترى أنه أفضل نسخة من محمد صلاح".

محمد صلاح

مولانجو: ما يحدث مع اللاعبين جنون

وواصل:" يتعين أن يصل الحد الأقصى لعدد الأسابيع التي يخوض خلالها أي لاعب مباراتين أو أكثر في الأسبوع الواحد إلى 5 أو 6 أسابيع، مع ضرورة الحصول على فترة راحة إلزامية بعد نهاية الموسم لا تقل عن 3 أسابيع.

وذكر مولانجو "ليس لدينا أي بطولة مفضلة - دوري الأمم أو دوري أبطال أوروبا أو أيًا كان، لكننا بحاجة لحماية المنتج. أخبرونا أنتم بما يجب أن يكون الحل، لكن هذه هي الخطوط الحمراء".

أكد مولانجو "هذه هي الطريقة التي يجب أن تتم بها الأمور، وليس العكس. نبدأ بحماية العرض، ثم نحاول معرفة كيف يمكن للاعبين التكيف مع ذلك، ضمن تلك الخطوط الحمراء. على عكس الوقت الحالي، حيث يقوم الناس بتنظيم مسابقات، ثم يتدافعون لمعرفة كيف يمكنهم التكيف مع هذا الجنون".

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