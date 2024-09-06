الأهلي يستهدف ضم موهوب الدوري المصري.. كولر يحسم الصفقة

دخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي زد للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأمل النادي الأهلي في التعاقد مع أكثر من لاعب في الصيف الحالي بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق القاهري.

وعرضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أكثر من لاعب على السويسري مارسيل كولر من أندية الدوري المصري وتحديدًا نادي زد لحسم موقفهم سواء بالموافقة على انضمامهم أو صرف النظر عنهم.

الأهلي يقترب من جناح زد في الصيف

وعلم"الموجز" أن هناك تحرك قد بدأ بالفعل من جانب مسؤولي النادي الأهلي تجاه اللاعب عبد الرحمن البانوبي جناح نادي زد وذلك لحسم التوقيع معه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن هناك اهتمام من جانب لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار بالتعاقد مع اللاعب عبد الرحمن البانوبي على الرغم من عدم موافقة السويسري مارسيل كولر حتى الأن.

ويريد المدرب السويسري في المقام الأول حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي أو الدولي التونسي محمد علي بن رمضان نجم وسط نادي فرينكفاروزي المجري في الصيف الجاري.

ومن المقرر أن يحسم كولر قراره النهائي بخصوص التعاقد مع جناح نادي زد بعد جلسته المرتقبة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الساعات القليلة المقبلة.

كولر يرفض التعاقد مع مهاجم إنبي

رفض مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع أحمد أمين المعروف بـ "أوفا"، مهاجم فريق إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودعمت صفوف الأهلي حتى الآن بالتعاقد مع يحيى عطية الله، الظهير الأيسر لفريق سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع إمكانية البيع.

ويوسف أيمن، مدافع فريق الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع إمكانية البيع، وأشرف داري، مدافع فريق بريست الفرنسي لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى عمر الساعي، لاعب خط وسط الإسماعيلي لمدة 5 سنوات.

وطلب المدير الفني السويسري من إدارة النادي الحاجة الماسة لضم مهاجم بارز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض النقص الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة مع اعتماده فقط على الفلسطيني وسام أبو علي ومحمود عبد المنعم المعروف بـ "كهربا" في هذا المركز.

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