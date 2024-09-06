الأهلي يوقع مع نجم زد لمدة 4 سنوات وخطوة تحسم.. خاص

نجح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في التوقيع مع أخد لاعبي الدوري المصري تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب النادي الأهلي في الفترة الحالية تعزيز صفوفه بقوة بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر استعدادًا للموسم المقبل.

وعرضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة مختار مختار على السويسري مارسيل كولر التعاقد مع أكثر من لاعب داخل الدوري المصري الأمر الذي لم ينال بشكل كافِ رؤية الخواجة.

الأهلي يوقع مع مصطفى زيكو 4 سنوات

وعلم"الموجز" أن الأهلي قد تحرك بالفعل لفتح مفاوضات قوية مع اللاعب مصطفى زيكو جناح نادي زد من أجل الحصول على خدماته في الفترة المقبلة تمهيدًا لضمه هذا الصيف وإقناع السويسري مارسيل كولر بإتمام الصفقة.

واستطاع مسئولو الأهلي الحصول على توقيع من اللاعب لمدة 4 سنوات وذلك حتى يغلق الباب أمام الأندية التي تدخل معه في مفاوضات للحصول على خدماته ويأتي أبرزها بيراميدز والزمالك.

الأهلي يكثف استعدادته لمواجهة جورماهيا الكيني

ومن جهة أخرى يواجه الأهلي نظيره جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الحالي، حيث ستجرى المباراة خارج القاهرة.

في المقابل ستكون مواجهة الإياب بين الأحمر وبطل كينيا في القاهرة يومي 20 و21 من نفس الشهر.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر يواصل تدريباته اليوم استعدادًا لهذه المواجهة الهامة.

وفي ذات السياق أجرى اللاعب يوسف أيمن الفحص الطبي خلال الساعات الماضية أمس الخميس وذلك قبل بدء المران الجماعي.

تعرض يوسف أيمن لإصابة طفيفة في الركبة خلال تمارين الفريق استعدادًا لمباراة جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

ويعد يوسف أحد الصفقات الجديدة للأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية بعد انضمامه من الدحيل على سبيل الإعارة.

أمس الخميس، واصل الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة جورماهيا، حيث خضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، إلى جانب التمارين الفنية والخططية.

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