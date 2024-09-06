وسام أبو علي يعلق على تجربته مع الأهلي وحصده لقب الهداف

علق الدولي الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن تجربته مع القلعة الحمراء بعد انضمامه لصفوفه في الميركاتو الشتوي الماضي.

وانضم وسام أبو علي إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من نادي سيريس السويدي وذلك مقابل 3 مليون دولار.

وتألق وسام أبو علي بشكل كبير مع النادي الأهلي في الموسم المنصرم حيث أحرز 18 هدفًا في 6 أشهر خلال بطولة الدوري المصري لينجح في اقتناص لقب هداف المسابقة المحلية بعد منافسة مع فيستون ماييلي نجم بيراميدز.

وسام أبو علي : أنا عاشق للنادي الأهلي

وقال وسام أبو علي عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":" أنا عاشق للنادي الأهلي حيث يعتبر نادِ كبير للغاية وتشعر بالسحر أثناء تواجدك فيه والمدينة أيضًا كذلك".

وتابع " لقد قضيت موسمًا رائعًا في أول 6 أشهر لي، وأريد الاستمرار في العمل هناك، وأنا فخور للغاية بكوني هداف الدوري المصري، هذا ليس شيئا قمت به من قبل".

وأشار أبو علي في حديثه إلى أنه يشعر بالفخر أثناء تسجيله للأهداف والفوز ببطولة الدوري المصري وأيضًا دوري أبطال أفريقيا.

وعن كأس العالم للأندية، أوضح " تجربة كبيرة الجميع يريد الذهاب للمونديال من أجل الفوز، نحن سنفعل ذلك أيضًا، نحن فريق كبير، ونطمح لتحقيق إنجاز جديد".

فيفا يسلط الضوء على وسام أبو علي في كأس العالم للأندية

سلط الضوء في بيان نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موقعه الرسمي، على نجوم البطولة المقبلة لكأس العالم للأندية.

من المقرر أن تُقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2025، مع مشاركة 32 فريقًا، بما في ذلك الأهلي.

وأكد الموقع الرسمي لفيفا على أهمية نجوم كل الفرق المشاركة في هذه البطولة الموسعة والمنتظرة، مشيرًا إلى أنها ستشهد تجمعًا لأفضل المواهب العالمية.

وأشار التقرير إلى أن نجومًا بارزين مثل كيليان مبابي من ريال مدريد، إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي، وهاري كين من بايرن ميونخ سيكونون حاضرين بقوة في البطولة.

وصف موقع فيفا اللاعبين الكبار مثل إدينسون كافاني من بوكا جونيورز، نيمار من الهلال السعودي، وأنطوان جريزمان من أتليتكو مدريد بأنهم المخضرمون الذين يطمحون لتحقيق النجاح العالمي.

وفي سياق متصل، ألقى فيفا الضوء على النجم وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، مشددًا على نجاحه البارز منذ انضمامه إلى الفريق في يناير، حيث تمكن من تسجيل هدف في كل مباراة ، وتصدر قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز.

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