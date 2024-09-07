قرار كهربا النهائي بشأن الرحيل عن الأهلي.. تطورات مثيرة

حسم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى محمود كهربا في الساعات الماضية عرضًا من جانب أحد الأندية السعودية للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الجاري لتعزيز صفوفه.

ومنحت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر الضوء الأخضر لرحيل محمود كهربا مع أولوية القرار النهائي للاعب.

وأرسل نادي الحزم السعودي بالفعل عرضًا إلى الأهلي للتعاقد مع كهربا خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك مقابل 500 ألف دولار على سبيل الإعارة مع وضع 100 ألف دولار إضافات أخرى.

كهربا يحسم قراره النهائي من عرض الحزم

وعلم"الموجز" أن كهربا قد استقر على رفض الرحيل عن الأهلي بصورة نهائية والاستمرار داخل القلعة الحمراء للمشاركة في البطولات المقبلة ويأتي أبرزها كأس العالم للأندية.

وجاء رفض كهربا الأساسي ضعف المقابل المادي المعروض من نادي الحزم السعودي بجانب عودة العلاقات بينه وبين الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر إلى الهدوء.

وعقد كهربا جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي لمناقشة موقفه من التواجد في مباريات الفريق بالموسم المقبل.

كهربا يطلب تغيير مركزه في الأهلي

وقرر كهربا غلق ملف الرحيل عن صفوف الأهلي بصورة نهائية في الوقت الحالي مع التركيز على فترة الإعداد مع الفريق للموسم الجديد وذلك من أجل الحصول على فرصة للمشاركة.

وطلب كهربا في الأيام الماضية من مدرب الأهلي تغيير مركزه ليلعب في مركز الجناح بعد تألق الفلسطيني وسام أبو علي في الهجوم.

ويواصل الأهلي استعدادته القوية للمواجهة المرتقبة أمام جورماهيا الكيني في اللقاء الذي سيقام في الثالثة عصر يوم 15 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد توج مؤخرًا ببطولة الدوري المصري بعد صراع قوي مع نادي بيراميدز بالإضافة إلى المصري البورسعيدي.

وحصل أيضًا المارد الأحمر على بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

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