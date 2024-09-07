‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم السبت 7-9-2024.. منافسات دوري الأمم الأوروبية

تستكمل منافسات دوري الأمم الأوروبية على مدار اليوم السبت، الموافق 7-9-2024، في نسختها الجارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية في شهر سبتمبر، بمواجهات نارية ومثيرة بين المنتخبات المختلفة.

وتختتم مساء اليوم السبت، منافسات الجولة الأولى الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية في نسختها الجارية، بمباراة ألمانيا ضد المجر، على أن تنطلق الجولة الثانية مساء غد الأحد.

ويستعرض الموجز أمام متابعيه، جدول مواعيد مباريات اليوم، وعلى رأسها منافسات دوري الأمم الأوروبية في الجولة الأولى..

مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية

جزر فاروه ضد مقدونيا الشمالية – في تمام الساعة 4 عصرا

أيرلندا ضد إنجلترا – في تمام الساعة 7 مساء - على قناة beIN Sports HD 1

أرمينيا ضد لاتفيا – في تمام الساعة 7 مساء

جورجيا ضد التشيك – في تمام الساعة 7 مساء

مولدوفا ضد مالطا – في تمام الساعة 7 مساء

اليونان ضد فنلندا – في تمام الساعة 9:45 مساء

ألمانيا ضد المجر – في تمام الساعة 9:45 مساء - على قناة beIN Sports HD 1

هولندا ضد البوسنة والهرسك – في تمام الساعة 9:45 مساء - على قناة beIN Sports HD 1

أوكرانيا ضد ألبانيا – في تمام الساعة 9:45 مساء - على قناة beIN Sports HD 1

منتخب ألمانيا

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

موريتانيا ضد بوتسوانا – في تمام الساعة 7 مساء

نيجيريا ضد بنين – في تمام الساعة 7 مساء

الكاميرون ضد ناميبيا – في تمام الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات اليوم في كأس قطر

الشحانية ضد قطر - في تمام الساعة 6:30 مساء

الأهلي ضد الدحيل – في تمام الساعة 8:30 مساء

الريان ضد العربي - في تمام الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإماراتي

العين ضد اتحاد كلباء – في تمام الساعة 4:45 عصرا

النصر ضد العروبة – في تمام الساعة 4:45 عصرا

الشارقة ضد خورفكان – في تمام الساعة 7:15 مساء

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موعد مباراة إنجلترا وإيرلندا في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة