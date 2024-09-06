منتخب فرنسا يسجل الهدف الأسرع في تاريخه أمام إيطاليا.. صاروخية باركولا

سجل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، الهدف الأسرع في تاريخه أمام إيطاليا، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة، ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

تواجه منتخب فرنسا مساء اليوم الجمعة مع نظيره إيطاليا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية بموسم 2024-2025.

وانطلقت مباراة فرنسا وإيطاليا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع من مساء اليوم على ملعب حديقة الأمراء.

علماً بأن المنتخب الفرنسي وقع مع نظيره إيطاليا، في الجولة الأولى ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بجانب كل من، بلجيكا والكيان الصهيوني.

منتخب فرنسا يسجل الهدف الأسرع في تاريخه

وبعد مرور 13 ثانية فقط من انطلاق هذه المباراة، سجل برادلي باركولا جناح منتخب فرنسا، الهدف الأول للديوك بصاروخية نارية في شباك إيطاليا.

هدف باركولا يدخله التاريخ مع منتخب فرنسا

ودون باركولا، اسمه مع كبار المنتخب الفرنسي، لأن هذا الهدف يعد الأسرع في تاريخ الديوك، متخطياً انجاز فرانك سوزي، صاحب أسرع هدف لفرنسا منذ عام 1991، والذي سجله بعد 17 ثانية في شباك ألبانيا .

تجدر الإشارة إلى أن هذا يعد هدف باركولا الدولي الأول مع منتخب فرنسا، بعدما انضم لصفوف الديوك، لأول مرة في تاريخه بـ يونيو الماضي.

تشكيل منتخب فرنسا أمام إيطاليا اليوم

وجاء تشكيل منتخب فرنسا لمباراة إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: كلاوس، كوناتي، ساليبا وثيو هيرنانديز.

الوسط: كانتي، فوفانا وجريزمان.

الهجوم: أوليس، مبابي وباركولا.

مباراة فرنسا وإيطاليا

تشكيل إيطاليا أمام فرنسا اليوم

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: كامبياسو، ريكاردو كالافيوري، باستوني، دي لورينزو، ديماركو.

الوسط: تونالى، بيليجريني، فراتيسي.

الهجوم: ريتيجي، ريتشي.

قائمة منتخب فرنسا لمواجهة إيطاليا

حراس المرمى: أريولا - ماينان - سامبا.

الدفاع: كلوس - فوفانا - ثيو هرنانديز - كوناتي - جول كوندي - فيرلاند ميندي -دايوت أوباميكانو.

وسط الميدان: فوفانا - كانتي - كوني - تشواميني - زايير إيمري.

الهجوم: باركولا - ديمبيلي - غريزمان - كولو مواني - مبابي - أوليس - تورام.

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