موعد مباراة منتخب فرنسا ضد ايطاليا في دوري الامم الاوروبية والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، لقمة منتخب فرنسا النارية ضد منتخب إيطاليا، والمقرر لها مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروربية في نسختها الجارية 2024-2025، لحسابات المجموعة الثانية.

ويستعرض الموجز في السطور التالية، كافة التفاصيل حول قمة فرنسا ضد إيطاليا، في دوري الأمم الأوروبية ..

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تنطلق مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، من مساء اليوم الجمعة على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024,

القنوات الناقلة لمباراة منتخب فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

من المفترض أن تذاع مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب إيطاليا مساء اليوم الجمعة، عبر قناة beIN Sports HD 1، التي ستقوم بنقل أحداث اللقاء مباشرة، وتعتبر هذه القناة هي الناقل الحصري لمباريات دوري الأمم الأوروبية

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المتوقع أن يدفع ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: جول كوندي - دايوت أوباميكانو - وليام ساليبا - تيو هيرنانديز.

في خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو - برادلي باركولا.

في خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كولو مواني - كيليان مبابي.

منتخب فرنسا

تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ سبالتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا مباراة فرنسا بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - جيانلوكا مانشيني - أليساندرو باستوني - ماتيان دارميان.

في خط الوسط: برايان كريستيانتي - نيكولو فاجيولي - نيكولو باريلا.

في خط الهجوم: فيديريكو كييزا - جيانلوكا سكاماكا - ستيفان شعرواي.

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