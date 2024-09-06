كل ما يخص قمة فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024

يترقب عشاق كرة القدم القمة النارية في دوري الأمم الأوروبية بين منتخب فرنسا ونظيره إيطاليا، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى الافتتاحية من البطولة في نسختها الجارية.

ويستضيف المنتخب الفرنسي نظيره إيطاليا، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، والتي تضم بجوارهما بلجيكا والكيان الصهيوني.

ويستعرض الموجز في السطور التالية كافة التفاصيل حول قمة منتخب فرنسا ضد إيطاليا مساء اليوم الجمعة في دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تنطلق مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره منتخب إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، من مساء اليوم الجمعة على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024,

القنوات الناقلة لمباراة منتخب فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

من المفترض أن تذاع مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب إيطاليا مساء اليوم الجمعة، عبر قناة beIN Sports HD 1، التي ستقوم بنقل أحداث اللقاء مباشرة، وتعتبر هذه القناة هي الناقل الحصري لمباريات دوري الأمم الأوروبية

منتخب فرنسا

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المتوقع أن يدفع ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: جول كوندي - دايوت أوباميكانو - وليام ساليبا - تيو هيرنانديز.

في خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو - برادلي باركولا.

في خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كولو مواني - كيليان مبابي.

تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ سبالتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا مباراة فرنسا بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - جيانلوكا مانشيني - أليساندرو باستوني - ماتيان دارميان.

في خط الوسط: برايان كريستيانتي - نيكولو فاجيولي - نيكولو باريلا.

في خط الهجوم: فيديريكو كييزا - جيانلوكا سكاماكا - ستيفان شعرواي.

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