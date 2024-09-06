ينتظر محبي كرة القدم العالمية، موعد مباراة إنجلترا وإيرلندا، المرتقبة بينهما في بطولة دوري أمم أوروبا لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة لها.

أنهى منتخب إنجلترا لكرة القدم استعدادته لمواجهة إيرلندا، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أمم أوروبا بنسختها الجديدة.

منتخب إنجلترا، وقع في مجموعة قوية بـ دوري الأمم الأوروبية بالموسم الحالي، رفقة كل من إيرلندا، اليونان، فنلندا.

ويفتتح منتخب إنجلترا، منافساته في دور مجموعات بدوري الأمم الأوروبية، بمواجهة إيرلندا القادمة.

وينشر لكم “الموجز”، في السطور الآتية، موعد مباراة إنجلترا وإيرلندا في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة إنجلترا وإيرلندا

ويستضيف ملعب افيفا، مباراة إنجلترا وإيرلندا، التي تعد محط اهتمام كبير من جماهير كرة القدم حول العالم.

يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024، تحدد أن يكون موعد مباراة إنجلترا وإيرلندا القادمة في دوري الأمم.

ومن المقرر أن تقام مباراة إنجلترا وإيرلندا، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لـ مباراة إنجلترا وإيرلندا

وتذاع مباراة إنجلترا وإيرلندا، عبر شاشة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري الأمم الأوروبية.

معلق مباراة انجلترا وإيرلندا

واستقرت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على معلق مباراة إنجلترا وإيرلندا، والذي تقرر أن يكون المعلق الرياضي المخضرم حفيظ دراجي.

منتخل إنجلترا

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع أمام إيرلندا

حراسة المرمى: نيك بوب.

الدفاع : كولويل – هاري ماجواير – جون ستونز خط الوسط ديكلان رايس – جالاجير – كوبي ماينو – ريكو لويس.

خط الهجوم فيل فودين – هاري كين – بوكايو ساكا.

قائمة منتخب إنجلترا لمواجهة إيرلندا

وضمت قائمة منتخب إنجلترا لمواجهة إيرلندا كل من:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، نيك بوب (نيوكاسل يونايتد).

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، ليفي كولويل (تشيلسي)، مارك جوهي (كريستال بالاس)، إزري كونسا (أستون فيلا)، ريكو لويس (مانشستر سيتي)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل يونايتد)، هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)، جون ستونز (مانشستر سيتي).

الوسط: فيل فودين (مانشستر سيتي)، كونور جالاجر (أتلتيكو مدريد)، مورجان جيبس ​​وايت (نوتنجهام فورست)، أنخيل جوميز (ليل)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، كول بالمر (تشيلسي)، ديكلان رايس (أرسنال).

الهجوم: جارود بوين (وست هام يونايتد)، إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس)، أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)، جاك جريليش (مانشستر سيتي)، هاري كين (بايرن ميونيخ)، نوني مادويكي (تشيلسي)، بوكايو ساكا (أرسنال)، أولي واتكينز (أستون فيلا).

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