يترقب عشاق كرة القدم، موعد مباراة ألمانيا والمجر، التي تجمع بينهما في بطولة دوري أمم أوروبا بهذا الموسم 2024-2025، كما أنها تبحث عن القنوات الناقلة لها.

شهدت منافسات دور مجموعات دوري أمم أوروبا بنسخته الحالية، مواجهة قوية بين ألمانيا والمجر، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى.

وأسفرت قرعة دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية، على تواجد منتخب ألمانيا مع المجر في مجموعة متوسطة، التي تضم بجانبهم أيضاً كل من البوسنة والهرسك، وهولندا.

وينشر لكم "الموجز" خلال السطور الآتية، موعد مباراة ألمانيا والمجر في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة لها، كما أنه يكشف أيضاً عن قائمة الماكينات.

موعد مباراة ألمانيا والمجر في دوري أمم أوروبا

ويتلتقي منتخب ألمانيا مع المجر، يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024، على ملعب اسبرت أرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ألمانيا والمجر، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لـ مباراة ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية

وتنقل أحداث مباراة ألمانيا والمجر، عبر شاشة "بي إن سبورتس" القطرية، بصفتها الناقل الرسمي لـ مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

منتخب ألمانيا

قائمة منتخب ألمانيا لمواجهة هولندا

استقر يوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني، على قائمة فريقه التي يخوض بها مواجهة المجر، والتي جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن (برشلونة الإسباني) – أوليفر باومان (هوفنهايم) – ألكسندر نوبل (شتوتجارت).

الدفاع: يوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) – روبين كوخ (أينتراخت فرانكفورت) – جوناثان تاه (باير ليفركوزن) – فالديمار أنتون، ماكسيميليان ميتلشتات (شتوتجارت) – بنيامين هنريشس، دافيد راوم (لايبزيج) – نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند).

خط الوسط: جمال موسيالا وألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ) – روبرت أندريش، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن) – باسكال جروس وإيمري دجان (بوروسيا دورتموند) – كريس فوهريش وأنجيلو ستيلر (شتوتجارت).

الهجوم: نيكلاس فولكروج (وست هام الإنجليزي) – كاي هافيرتز (أرسنال الإنجليزي) – مكسيميليان باير (بوروسيا دورتموند) – ودنيز أونداف (شتوتجارت).

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