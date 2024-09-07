بثلاثية نارية.. منتخب مصر يكتسح كاب فيردي في تصفيات كأس أمم أفريقيا

اكتسح منتخب مصر لكرة القدم، نظيره كاب فيردي، بثلاثية نارية، في المباراة التي جمعت الفريقين بـ تصفيات كأس أمم أفريقيا لموسم 2024-2025.

أقيمت مباراة مصر وكاب فيردي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا لهذا الموسم 2024-2025. والتفاصيل رصدها الموجز في التقرير التالي.

واحتضن ملعب القاهرة، مباراة مصر وكاب فيردي، التي انطلقت في تمام الساعة العاشرة مساء.

منتخب مصر يفوز على كاب فيردي بثلاثية

ونجح منتخب مصر بقيادة مدربه الوطني حسام حسن، في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، على كاب فيردي، في هذا اللقاء المثير.

قص رامي ربيعة، شريط تسجيل منتخب مصر في الدقيقة 23 من عمر هذه المواجهة، وذلك، قبل أن يضاعف عمر مرموش نتيجة الفراعنة بالهدف الثاني في الدقيقة 46.

واختتم جوهرة الفراعنة، إبراهيم عادل، ثلاثية منتخب مصر النارية أمام كاب فيردي، بهدفه الصاروخي في الدقيقة 70.

ووفقاً لهذه النتيجة، حصل منتخب مصر على ثلاث نقاط هامة، في مشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية بنسختها الجديدة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

1- منتخب مصر 3 نقاط.

2- منتخب بوتسوانا بدون نقاط.

3- منتخب موريتانيا بدون نقاط.

4-منتخب الرأس الأخضر بدون نقاط.

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي

وجاء تشكيل منتخب مصر اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - حمدي فتحي - محمد حمدي - رامي ربيعة.

خط الوسط: تريزيجيه - زيزو - مروان عطية.

الهجوم: مصطفى محمد - محمد صلاح - عمر مرموش.

بدلاء منتخب مصر أمام كاب فيردي

وضمت مقاعد بدلاء منتخب مصر اليوم كل من: المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد حجازي - بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل.

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