مدرب منتخب مصر يستقر على بديل إمام عاشور وعبدالمنعم أمام كاب فيردي

وضع حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم رجال، خطته الأخيرة لمواجهة كاب فيردي، في افتتاح مشواره الفراعنة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة والتي تستضيفها المغرب.

وتلقى حسام حسن مدرب منتخب مصر، ضربتين في الساعات الأولى من معسكر سبتمبر الجاري مع الفراعنة قبل مواجهة كاب فيردي رسميًا، بعد إصابة إمام عاشور نجم النادي الأهلي، وعدم استجابة محمد عبد المنعم المحترف في نيس الفرنسي مؤخرًا لاستدعاء الجهاز الفني للانضمام إلى المعسكر.

بديل محمد عبد المنعم مع منتخب مصر أمام كاب فيردي

واعتذر محمد عبد المنعم عن تلبية دعوة حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، للانضمام لمعسكر سبتمبر الجاري، بسبب رغبته في الحصول على الراحة الكافية بعد انتقاله مؤخرًا إلى صفوف نيس الفرنسي، وهو ما وافق عليه جهاز المنتخب.

واستقر حسام حسن على الدفع بـ أحمد حجازي لاعب نيوم السعودي بدلًا من عبد المنعم في التشكيل أمام كاب فيردي.

إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي

وعلى جانب آخر، تعرض إمام عاشور للإصابة في أول مران جماعي مع منتخب مصر بعد انضمامه إلى المعسكر، بعد أعلن انزعاجه من آلام في الركبة، والتي أدت إلى استبعاده من المعسكر بسبب عدم رغبتهم في المجازفة بإصابته، خاصة مع توافر اللاعبين في مركزه.

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كاب فيردي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

ويسلط الموجز الضوء على تشكيل منتخب مصر المتوقع..

ومن المتوقع أن يدفع حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول، بالتشكيل الآتي في مباراته ضد كاب فيردي، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى الافتتاحية من كأس أمم أفريقيا 2025.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد حمدي.

في خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي (محمد النني)- أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: عمر مرموش (تريزيجيه) - محمد صلاح - مصطفى محمد.

اقرأ أيضا:

وجوه جديدة وغيابات غير متوقعة.. حسام حسن يثير الجدل حول قائمة منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في تصفيات أمم أفريقيا