القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات كاس الأمم الافريقية 2025

تبحث الجماهير عن القنوات التي ينقل تعرض مباراة منتخب مصر ضد منتخب كاب فيردي، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

ويستعرض الموجز أمام متابعيه، قائمة القنوات التي تقوم بنقل مباراة منتخب مصر ضد منتخب كاب فيردي عبر شاشتها مساء اليوم، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.

ويسستضيف منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم على استاد القاهرة الدولي، نظيره الرأس الأخضر، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا، والتي ستقام الصيف المقبل في المملكة المغربية.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ستُذاع المباراة بين منتخب مصر ونظيره كاب فيردي مساء اليوم الجمعة عبر قناة بي إن سبورتس 2، التي تُعد الناقل الحصري للتصفيات على المستوى الفضائي، بالإضافة إلى قناة تايم سبورتس المصرية التي تبث المباراة على الهواء مباشرة.

وستقوم قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي، بنقل مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي عبر شاشتها، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في البطولات القارية والتي تقام على أرض الوطن.

موعد مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا

وستنطلق أحداث المباراة بين منتخب مصر الأول ونظيره كاب فيردي، مساء اليوم الجمعة، الموافق 6 سبتمبر، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية.

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر وكاب فيردي في كأس أمم أفريقيا

شهدت تاريخ مواجهات مصر وكاب فيردي، لقاء وحيد، في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وحسمت مباراة مصر وكاب فيردي الوحيدة في تاريخ مواجهات الفريقين، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 بين المنتخبين.

ويسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز الأول على الآخر، خلال المباراة المرتقبة بينهما في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ويتسلح الفراعنة بحضور جماهيره في المواجهة المثيرة,

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