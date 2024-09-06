التشكيل الرسمي لـ مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

تم الكشف عن التشكيل الرسمي لـ مباراة مصر وكاب فيردي، التي تجمع بينهما مساء اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وكاب فيردي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا لهذا الموسم 2024-2025.

ويحتضن ملعب القاهرة، مباراة مصر وكاب فيردي، المحدد موعدها في تمام الساعة العاشرة مساء.

وأعلن حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة كاب فيردي اليوم، والتي شهدت مفاجآت نارية.

أبرز هذه المفاجآت، الدفع بحمدي فتحي في الدفاع، مع تجاور تريزيجيه وزيزو في وسط الملعب.

محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي اليوم

وجاء تشكيل منتخب مصر اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - حمدي فتحي - محمد حمدي - رامي ربيعة.

خط الوسط: تريزيجيه - زيزو - مروان عطية.

الهجوم: مصطفى محمد - محمد صلاح - عمر مرموش.

بدلاء منتخب مصر أمام كاب فيردي

وضمت مقاعد بدلاء منتخب مصر اليوم كل من: المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد حجازي - بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل.

تشكيل منتخب مصر اليوم

تشكيل كاب فيردي الرسمي أمام منتخب مصر اليوم

وجاء تشكيل منتخب كاب فيردي أمام مصر، كالتالي:

حارس المرمى: برونو فاريلا.

خط الدفاع: جواو باولو فيرناديز، وروبرتو لوبيز، ولوجان كوستا، وستيفين موريرا.

وسط الملعب: كيفين بينا، وديروي دوراتي، وبارتريك أندرادي. خط الهجوم: ريان مينديز، وديالون ليفرمينتو، وويلي سميدو.

بدلاء كاب فيردي أمام مصر اليوم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: جوسيمير دياز، وديلان سيلفا، وواجناير بينا، وإديلسون بورخيس، وهيليو فاريلا، وجيلسون بينشيمو، وديفيد تافاريس، وباتريك فيرنانديز، وكيلفين بيريس، ولاروس دوراتي، وديلان تافاريس، وفابريسو جارسيا.

معلق مباراة مصر وكاب فيردي

ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي، عبر قناة بي إن سبورت 2 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

كما تذاع عبر شاشة أون تايم سبورت الأرضية أيضاً، بتعليق طارق الأدور.

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