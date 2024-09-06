أبرزهم محمد صلاح.. ليفربول يبدأ تحركات تعويض رحيل الثلاثي المحتمل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الجمعة، تطورات موقف محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول والمحترف في صفوف ليفربول، من الاستمرار أو الرحيل عن ناديه في الفترة المقبلة، بسبب اقترابه من انتهاء العقد المبرم بينهما.

تطورات موقف محمد صلاح مع ليفربول

ويرتبط محمد صلاح بعقد حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، مع ناديه ليفربول، وهو ما يمنحه أحقية التوقيع لأي ناد بشكل مجاني في يناير المقبل.

وكان محمد صلاح أثار التكهنات حول مصيره مع ليفربول في الفترة المقبلة، خاصة بعد تصريحاته النارية التي أدلى بها عقب مباراة الريدز ضد مانشستر يونايتد الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محمد صلاح حينها أن الموسم الحالي هو الأخير له مع ليفربول لذلك لا يريد التفكير فيما بعد للاستمتاع بما تبقى له في ملعب أنفيلد.

ويستعرض الموجز مستجدات أزمة تجديد التعاقد بين محمد صلاح وليفربول…

تطورات عقد محمد صلاح مع ليفربول

وكانت بعض التقارير الصحفية أكدت أن إدارة ليفربول تسعى للحفاظ على محمد صلاح وكبار الفريق ضمن صفوفه في الفترة المقبلة، خاصة وأن الثلاثي الذي يقترب من انتهاء عقودهم هم العناصر الأساسية للفريق وهم: محمد صلاح، أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك.

وأضافت التقارير المختلفة أن الثلاثي المذكور سلفًا يرغب في استكمال مسيرته مع ليفربول أيضًا، بسبب ارتباطهم القوي بجماهير الريدز، ورغبتهم في العودة للمشاركة مع الفريق في البطولات الأوروبية والتتويج بالألقاب من جديد.

محمد صلاح - ليفربول

ليفربول يبدأ رحلة البحث عن الثلاثي المهدد بالرحيل

وفي سياق آخر، أوضح موقع “CaughtOffside” أن ليفربول، بدأ رحلة البحث عن بدائل للثلاثي المتوقع رحيلهم بنهاية الموسم الجاري، خاصة وأن الأندية السعودية تواصل مغازلتها وتقديم عروضها الخرافية لهم.

وأكد الموقع أن ليفربول بدأ مفاوضاته مع الجناح الإيطالي فيدريكو كييزا، كما أن هناك تفكيرًا في ضم الياباني تاكيفوسا كوبو، لاعب ريال سوسيداد.

وبخصوص فيرجيل فان دايك، أضاف الموقع أن مسؤولو الريدز البديل بالفعل وهو مدافع يوفنتوس جليسون بريمر، لتعويض رحيل العملاق الهولندي.

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