حقيقة توقيع رمضان صبحي لـ الزمالك.. مصدر يحسم الجدل

حسم مصدر مقرب من رمضان صبحي نجم الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز إمكانية انتقاله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم رمضان صبحي جناح نادي بيراميدز بالانتقال إلى صفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي لجاري لتعزيز صفوف الفارس الأبيض في الموسم الجديد.

وتوترت في الأيام الأخيرة العلاقة بين رمضان صبحي ونادي بيراميدز وذلك بسبب الأزمة الماضية التي عانى منها اللاعب حول تناوله المنشطات وإيقافه لمدة من الوقت عن خوض أي مباريات.

رمضان صبحي يرفض الرحيل لـ الزمالك

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن ما يتردد عن توصل رمضان صبحي لاتفاق نهائي مع الزمالك ليس له أساس من الصحة خاصًة أن اللاعب مرحب بالاستمرار في بيراميدز.

وأضاف المصدر أن رمضان صبحي طموحه في الوقت الحالي العودة إلى أوروبا أو الاحتراف في أحد الدوريات الخليجية وتحديدًا دوري روشن السعودي وذلك في حال رحيله عن بيراميدز.

رمضان صبحي

وتابع أن كان هناك بالفعل مفاوضات شفهية من جانب نادي الزمالك إلا أن اللاعب لم يبدي قبولًا بشكل نهائي بعرض الفارس الأبيض وذلك للانتقال إليه في الفترة المقبلة.

يسعى الزمالك لضم رمضان صبحي من بيراميدز مرة أخرى، بعد فشل المفاوضات في الميركاتو الشتوي الماضي.

الزمالك يوقع مع عمر فرج مهاجم أيك السويدي

وفي إطار تعزيز صفوفه، أعلن الزمالك توقيعه رسميًا مع اللاعب الفلسطيني عمر فرج، مهاجم فريق أيك السويدي، لمدة أربعة مواسم.

وقد وقع عمر فرج على العقود الإلكترونية، بعد التوصل لاتفاق بين إدارة النادي واللاعب وناديه.

يأتي هذا التعاقد لتعزيز صفوف الزمالك في الموسم الجديد، بموافقة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

بالإضافة إلى عمر فرج، قد تعاقد الزمالك سابقًا مع الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك من فريق سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ويواصل الزمالك استعدادته القوية لمواجهة الشرطة الكيني في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية وذلك يوم 15 سبتمبر الجاري في الثالثة عصرً بتوقيت القاهرة.

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