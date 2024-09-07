تفاصيل خناقة أحمد حجازي وحسام حسن في مواجهة منتخب مصر وكاب فيردي

أثار أحمد حجازي لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي الجدل في الساعات الأخيرة، بعد مشاجرته مع حسام حسن المدير الفني للفراعنة في المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني ضد كاب فيردي.

ويستعرض الموجز في السطور التالية، كواليس وتفاصيل مشادة أحمد حجازي مع حسام حسن..

ماذا حدث بين أحمد حجازي وحسام حسن في مباراة منتخب مصر وكاب فيردي

وشهدت مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي أمس الجمعة مشهدًا غريبًا، بعدما ظهر أحمد حجازي غاضبًا على مقاعد البدلاء، وانفعاله على أحد المتواجدين بالدكة، وسط محاولات تهدئة من أعضاء الجهاز الفني واللاعبين.

تفاصيل خناقة أحمد حجازي مع حسام حسن في مواجهة مصر وكاب فيردي

وبدأت الأزمة بعد إصابة رامي ربيعة، بعدما طلب حسام حسن من حجازي النزول كبديل في المباراة مع رفض حجازي، ليقرر الدفع بـ أحمد رمضان بيكهام، بعد محاولات من إبراهيم حسن وأعضاء الجهاز الفني لتهدئة الأجواء وإقناع صخرة دفاع المنتخب الوطني بتلبية طلبات المدير الفني للفراعنة.

تعليق حسام حسن على مشاجرة مع أحمد حجازي

وعلق حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول، بشك سريع على واقعة أحمد حجازي التي وقعت خلال مباراة الفراعنة الأخيرة ضد كاب فيردي، وقال العميد في تصريحاته بعد المباراة: “غضب أحمد حجازي، طبيعي لأنه من كباتن المنتخب ويريد أن يلعب أساسيًا، وهو لاعب صاحب سلوك جيد وأخلاق طيبة”.

منتخب مصر

وأضاف حسام حسن: “من الطبيعي أن اللاعب يخزن ويغضب بسبب عدم المشاركة، وهذا الأمر يحدث في ملاعب أوروبا، بس أهم شيء عدم التجاوز، لا أريد الوقوف عند هذا الأمر ومثل هذه الأمور تتحدث في كل المنتخبات العالمية، وحجازي كان مشدودًا لهذا رفضت مشاركته بدلا من ربيعة، حتى لا يتأثر مستواه”.

وواصل:" حسيت أن مش مستعد فنيا، خاصة بسبب سرعات لاعبي كاب فيردي، خفت عليه وعلى الفرقة".

علاقة محمد صلاح بخناقة أحمد حجازي وحسام حسن

وعلى جانب آخر، حاول محمد صلاح التدخل لإنهاء الأزمة بين حسام حسن وأحمد حجازي بصفته القائد الأول لـ منتخب مصر الأول.

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