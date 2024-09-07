موقف ثنائي منتخب مصر من مباراة بوتسوانا بعد الإصابة أمام كاب فيردي

أثار مصطفى محمد ورامي ربيعة ثنائي منتخب مصر الأول لكرة القدم رجال، قلق الجماهير في الساعات الأخيرة، بعد إصابتهما في مباراة الفراعنة الأخيرة أمام كاب فيردي، والتي أقيمت مساء أمس الجمعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

واستضاف منتخب مصر الأول نظيره كاب فيردي مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في افتتاح لقاءات الفراعنة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة، والتي تستضيفها المملكة المغربية.

منتخب مصر يفوز على كاب فيردي بثلاثية

ونجح منتخب مصر بقيادة مدربه الوطني حسام حسن، في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، على كاب فيردي، في هذا اللقاء المثير.

قص رامي ربيعة، شريط تسجيل منتخب مصر في الدقيقة 23 من عمر هذه المواجهة، وذلك، قبل أن يضاعف عمر مرموش نتيجة الفراعنة بالهدف الثاني في الدقيقة 46.

واختتم جوهرة الفراعنة، إبراهيم عادل، ثلاثية منتخب مصر النارية أمام كاب فيردي، بهدفه الصاروخي في الدقيقة 70.

ويستعرض الموجز تطورات الإصابات التي شهدتها صفوف منتخب مصر بالأمس أمام الرأس الأخضر..

إصابة مصطفى محمد في مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي

وتعرض مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، للإصابة خلال مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي.

وجاءت الإصابة لمهاجم نانت في العضلة الخلفية، لتجبره على عدم استكمال مباراة، ولم يستكمل اللاعب مباراة كاب فيردي بسبب الإصابة، حيث خرج من أرض الملعب بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية.



منتخب مصر

ومن المقرر أن يخضع مصطفى محمد للفحوصات والأشعة، التي سوف تحدد موقفه بشكل رسمي من مباراة بوتسوانا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

ويعاني اللاعب من شد في العضلة الخلفية، وهو ما يشير لاحتمالية وجوده في اللقاء.

إصابة رامي ربيعة في مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي

وعلى جانب آخر، تعرض رامي ربيعة للإصابة في مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي بالأمس أيضًا.

وسقط رامي ربيعة أرضًا بعد تدخل مع مهاجم منتخب كاب فيردي، واشتكى من إصابة في العضلة الخلفية، ليستبدله حسام حسن، ويشرك أحمد رمضان بيكهام بدلا منه في المباراة.

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