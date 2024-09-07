الأرجنتين يتصدر.. ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026

أسدل الستار على منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، في قارة أمريكا الجنوبية فجر اليوم السبت الموافق 7-9-2024، والذي شهد إقامة مباريات قوية ونتائج مفاجئة بين المنتخبات المتنافسة.

وعزز منتخب الأرجنتين من تربعه على صدارة ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 في نسخته المقبلة، بعدما حقق الفوز بثلاثية أمام تشيلي، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويبتعد بـ 4 نقاط عن أقرب منافسيه أوروجواي.

ويستعرض الموجز في السطور التالية، نتائج مباريات الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية لـ كأس العالم..

نتائج الجولة السابعة في تصفيات أمريكا الجنوبية لـ كأس العالم 2026

افتتحت بوليفيا منافسات الجولة بفوز ساحق أمام فنزويلا برباعية نظيفة فجر الخميس الماضي,

وفي المباراة الثانية، واصلت الأرجنتين تحقيق الفوز في مشوارها بالتصفيات بثلاثية أمام تشيلي.

وفي المباراة الثالثة، حضر التعادل السلبي الوحيد في لقاءات الجولة، والذي حسم مباراة أوروجواي ضد باراجواي في ليلة اعتزال لويس سواريز اللعب الدولي.

وفي المباراة الرابعة، تخطى البرازيل عقبة الإكوادور بصعوبة بهدف دون رد.

في المباراة الخامسة، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة المواجهة الختامية للجولة السابعة من التصفيات، والتي جمعت بين بيرو ضد كولومبيا

ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026

1- الأرجنتين - 18 نقطة.

2- أوروجواي - 14 نقطة.

3- كولومبيا - 13 نقطة.

4- البرازيل - 10 نقاط.

5- فنزويلا - 9 نقاط.

6- الإكوادور - 8 نقاط.

7- باراجواي - 6 نقاط.

8- بوليفيا - 6 نقاط.

9- تشيلي - 5 نقاط.

10- بيرو - 3 نقاط.

منتخب البرازيل

مواعيد مباريات الجولة الثامنة في تصفيات أمريكا الجنوبية لـ كأس العالم 2026

الثلاثاء 10-9-2024

كولومبيا ضد الأرجنتين - في تمام الساعة 10:30 مساء

الأربعاء 11-9-2024

الإكوادور ضد بيرو - في تمام الساعة 12:00 صباحًا

الأربعاء 11-9-2024

تشيلي ضد بوليفيا - في تمام الساعة 12:00 صباحًا

الأربعاء 11-9-2024

فنزويلا ضد أوروجواي - في تمام الساعة 1:00 صباحًا

الأربعاء 11-9-2024

باراجواي ضد البرازيل - في تمام الساعة 3:30 فجرًا

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