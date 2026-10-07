كلية التمريض "بنى سويف" توقّع بروتوكول مع مؤسسة "بهية" لتدريب طلاب الامتياز

وقّعت كلية التمريض بجامعة بنى سويف بروتوكول تعاون مشترك مع مستشفى "بهية" المتخصص في الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والعملي وتطوير مهارات الكوادر الطبية الشابة ورفع كفاءتهم. وبإشراف الدكتورة حنان الزبلاوي عميد كلية التمريض وبحضور ومشاركة الدكتور محمد عمارة المدير التنفيذي لمؤسسة ومستشفيات بهية.

أكد الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة حريصة كل الحرص على مد جسور التعاون مع المؤسسات الطبية الكبرى والمتميزة مثل مستشفى "بهية"، بما يسهم في إتاحة فرصة حقيقية لطلاب الامتياز للاحتكاك المباشر بالبيئة العمليّة واكتساب خبرات ميدانية متطورة في تقديم الرعاية التمريضية الشاملة لمحاربات سرطان الثدي.

وأوضح رئيس الجامعة أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة نحو دمج التعليم الأكاديمي بالتدريب العملي عالي الجودة، وتعزيز الدور المجتمعي والتوعوي للجامعة في مكافحة أورام الثدي وتلبية احتياجات سوق العمل الطبي بتميز وكفاءة.

وأضاف الدكتور طارق علي، أن البرنامج التدريبي المخصص لطلاب الامتياز داخل أقسام المستشفى المختلفة سيساعدهم على التعرف على أحدث البروتوكولات العلاجية والأجهزة الطبية المستخدمة عالميًا، مشيدًا بدور مؤسسة "بهية" في دعم الأجيال الجديدة من الكوادر الطبية ونقل الخبرات المتقدمة إليهم في إطار مسؤوليتها المجتمعية والتعليمية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عن سعادتها البالغة بإبرام هذا البروتوكول، مشيرةً إلى أنه يفتح آفاقاً واسعة أمام طلاب الامتياز بالكلية للحصول على تدريب عملي رفيع المستوى يسهم في صقل مهاراتهم الشخصية والمهنية وتهيئتهم بشكل كامل لخدمة المجتمع الطبي بكفاءة عالية.

وفى سياق متصل، نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة دورة القيادات الجامعية، المخصصة للأساتذة والأساتذة المساعدين العاملين بالجامعة والراغبين في الترشح لشغل المناصب القيادية، ومنها منصب عميد كلية أو معهد، ووكيل كلية أو معهد، ورئيس قسم، ويتولى التدريب خلال اليوم الأول من فعاليات الدورة الدكتور طريف شوقي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، والأستاذة الدكتورة هيبة ممدوح.

وتُعقد فعاليات الدورة على مدار ثلاثة أيام، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وتأهيل الكوادر الأكاديمية والإدارية لشغل المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى العمل الجامعي، حيث تأتي الدورة في إطار جهود جامعة بني سويف لتطوير مهارات القيادات الأكاديمية، وتعزيز قدراتهم في مجالات الإدارة والقيادة، بما يدعم مسيرة التطوير المستمر داخل كليات ومعاهد الجامعة.