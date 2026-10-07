تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية.. رئيس جامعة بنى سويف يرأس جلسة حول الاقتصاد

تمهيدًا لإطلاق منتدى مصر 2026:

ترأس الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الجلسة الحوارية لمحور الاقتصاد، التي نظمتها الجامعة في إطار الاستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة الفاعلة في الجلسات التحضيرية لمنتدى مصر 2026، وذلك بحضور نخبة من المستشارين والخبراء الاقتصاديين، وممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية، وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين، بهدف دعم مسيرة التنمية الشاملة وصياغة رؤى مستقبلية تستند إلى العلم والخبرة والتخطيط الاستراتيجى.

حيث تستهدف الجلسة الحوارية إعادة صياغة أولويات العمل الوطني في محور الاقتصاد من خلال طرح نقاش علمي موضوعي يجمع بين الكوادر الأكاديمية وممثلي الحكومة، بما يسهم في تبادل الرؤى والخبرات حول التحديات الاقتصادية الراهنة والفرص المتاحة للتنمية المستدامة، وتسعى الجلسة إلى الاستفادة من المعرفة الأكاديمية والدراسات المتخصصة في دعم عملية صنع القرار، واقتراح سياسات ومبادرات أكثر فاعلية تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية، بما يعزز التكامل بين المؤسسات العلمية والجهات التنفيذية، ويدعم بناء رؤية اقتصادية وطنية تستند إلى أسس علمية وتحقق أهداف التنمية.

من جانبه، رحب رئيس الجامعة بالحضور، مؤكدًا أن تنظيم هذه الجلسة يأتي إيمانًا بأهمية الحوار الوطني البنّاء في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تشرف باستضافة نخبة متميزة من السادة المستشارين والمحللين الاقتصاديين، وقيادات وخبراء من وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبنك المركزي المصرى، إلى جانب كوكبة من الأكاديميين والمتخصصين من كليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة، بما يمثل مزيجًا فريدًا من الخبرات التنفيذية والأكاديمية القادرة على إثراء الحوار وتقديم رؤى واقعية وعملية لمستقبل الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن اجتماع هذه الكوكبة من الخبراء والمتخصصين تحت مظلة جامعة بني سويف يجسد أهمية الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة والجامعات ومراكز الفكر والخبرة، ويؤكد الدور المحوري للجامعات المصرية في دعم عملية صنع القرار من خلال الدراسات العلمية والرؤى الموضوعية والتوصيات القابلة للتطبيق.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه الجلسة تنعقد في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة تفرض تحديات جديدة، وتفتح في الوقت ذاته آفاقًا واعدة للنمو والاستثمار والابتكار، مؤكدًا أن الحوار المسؤول وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف يمثلان ركيزة أساسية لصياغة تصورات مستقبلية تدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

وأعرب رئيس الجامعة ، عن تطلعه إلى أن تسهم المناقشات والأفكار المطروحة في بلورة توصيات نوعية تعكس تطلعات المجتمع المصري وتدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتوازن وقادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مسيرة الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الجلسة منصة فاعلة لتبادل الرؤى والخبرات بين صناع السياسات والخبراء والأكاديميين، بما يسهم في تقديم مقترحات عملية تدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي وترسخ مبادئ التنمية الشاملة والمستدامة، وقد توصل السادة المساهمين بالجلسة الحوارية إلى مجموعة من التوصيات المفيدة والتي ستسهم في التنمية الاقتصادية للدولة.