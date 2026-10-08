حج الجمعيات الأهلية 2027.. تعرف على الأسعار والشروط والأوراق المطلوبة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي استعداداتها لموسم حج الجمعيات الأهلية 2027، بالتزامن مع وضع الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد، والعمل على تجهيز البرامج والخدمات التي سيتم تقديمها للحجاج خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة، بداية من السفر وحتى العودة إلى مصر.

وتتضمن خطة الوزارة الاستعداد لاختيار المشرفين على مجموعات الحجاج، إلى جانب استكمال التعاقدات الخاصة بالفنادق والخدمات المختلفة، بما يضمن توفير الرعاية والمتابعة للحجاج طوال فترة أداء مناسك الحج.

أسعار حج الجمعيات الأهلية 2027

وتتضمن برامج حج الجمعيات الأهلية 2027 ثلاثة مستويات مختلفة، تم تحديد أسعارها وفقًا لمستوى الخدمات المقدمة للحجاج، وتأتي جميع البرامج شاملة الوجبات.

وجاءت الأسعار المعلنة للبرامج على النحو التالي:

المستوى الأول: 480 ألف جنيه شامل الوجبات.

شامل الوجبات. المستوى الثاني: 300 ألف جنيه شامل الوجبات.

شامل الوجبات. المستوى الثالث: 255 ألف جنيه شامل الوجبات.

ولا تشمل هذه الأسعار تذاكر الطيران، إذ من المنتظر تحديد قيمة تذاكر السفر والإعلان عنها بشكل منفصل في وقت لاحق.

مشرف لكل 46 حاجًا

ومن بين أبرز الترتيبات التي تستعد لها وزارة التضامن الاجتماعي تخصيص مشرف لكل مجموعة تضم 46 حاجًا، وذلك بهدف توفير متابعة مستمرة للحجاج خلال مختلف مراحل الرحلة.

ويعمل المشرف على متابعة أفراد المجموعة والتعرف على احتياجاتهم، إلى جانب التعامل مع أي مشكلات أو مواقف قد تحدث أثناء السفر أو الإقامة أو أداء المناسك.

ومن المقرر فتح باب التقديم لاختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، مع إعلان التفاصيل الخاصة بعملية الاختيار والتقديم في الموعد المحدد.

فنادق وخدمات شاملة لحجاج الجمعيات

وتعمل الوزارة على استكمال التعاقدات الخاصة بالفنادق المخصصة لاستقبال حجاج الجمعيات الأهلية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تجهيز الخدمات المتعلقة بالإقامة والتنقل والرعاية.

وتستهدف الوزارة توفير منظومة متكاملة من الخدمات للحجاج ضمن ما يعرف بـ«الباقة الشاملة»، بما يساعد على تنظيم الرحلة وتوفير احتياجات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة.

وتشمل خطة الاستعداد كذلك تنظيم عمليات السفر والإقامة، وتوفير الوجبات، ومتابعة الحجاج أثناء أداء المناسك، فضلًا عن تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية داخل المملكة العربية السعودية.

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية

وتتضمن شروط حج الجمعيات الأهلية 2027 ضرورة أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية لأداء مناسك الحج.

كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في 28 يناير 2027، بينما يستثنى من شرط السن المرافق لأحد الوالدين، حيث يشترط ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

وبالنسبة للسيدات اللاتي تقل أعمارهن عن 45 عامًا، فلا يشترط وجود محرم شرعي وفق الضوابط الواردة، بينما يلزم وجود مرافق للمتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا.

كما يشمل شرط المرافق بعض حالات الإعاقة الحركية والبصرية، إذا أثبت التقرير الطبي المعتمد حاجة المتقدم إلى مرافق خلال رحلة الحج.

ومن الشروط الأساسية أيضًا أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التقديم.

الأوراق المطلوبة للفائزين بتأشيرات الحج

وبعد إعلان الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية 2027، يجب استكمال مجموعة من المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات السفر.

وتشمل المستندات أصل جواز السفر المميكن، على ألا تقل مدة صلاحيته عن عام، وأن يكون ساريًا حتى 28 يناير 2027، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية «فيش جنائي» مميكنة وموجهة لغرض الحج.

كما يتطلب استكمال الإجراءات تقديم صورتين من الصفحة الأولى لجواز السفر، إلى جانب صورتين من بطاقة الرقم القومي بمقاس كبير وبنسبة تكبير 150%.

التقرير الطبي والتطعيمات المطلوبة

ويحتاج الفائزون ببرامج حج الجمعيات الأهلية إلى تقديم ملف طبي معتمد، يتضمن تقريرًا طبيًا مختومًا وصادرًا من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمدرجة ضمن الجهات المعتمدة.

كما يجب تقديم شهادة صحية سارية من وزارة الصحة تثبت الحصول على التطعيمات المطلوبة للسفر وأداء مناسك الحج.

ومن أبرز التطعيمات المطلوبة تطعيم الالتهاب السحائي، بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW 135، على أن يتم الحصول عليه قبل موعد السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات.

وفي الحالات التي تستوجب ذلك، يتعين تقديم تصريح السفر أو موافقة جهة العمل، وفقًا للحالة الوظيفية للمتقدم، كما يلتزم المتقدمون في سن التجنيد بتقديم تصريح السفر المعتمد.

ممنوع التسجيل في أكثر من برنامج للحج

وتتضمن ضوابط موسم الحج عدم السماح للمواطن بالتسجيل لأداء الفريضة من خلال أكثر من جهة، سواء عن طريق حج الجمعيات الأهلية أو الحج السياحي أو قرعة وزارة الداخلية.

ويتم اعتماد أول طلب يتم تسجيله على البوابة المصرية الرسمية الموحدة للحج، وبالتالي لا يجوز للمتقدم الجمع بين أكثر من مسار للتسجيل في موسم الحج نفسه.

استعدادات مبكرة لموسم حج 1448هـ

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استعدادات وزارة التضامن الاجتماعي لموسم حج 1448هـ - 2027م، بهدف تنظيم الرحلة بشكل يضمن متابعة الحجاج منذ مرحلة السفر وحتى العودة إلى مصر.

وتشمل خطة الوزارة اختيار وتدريب المشرفين، وتخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، والتعاقد مع الفنادق، وتوفير الوجبات والخدمات المختلفة، إلى جانب تنظيم عمليات التنقل والإقامة ومتابعة الحجاج خلال أداء المناسك.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بإجراءات موسم حج الجمعيات الأهلية 2027، وفقًا للجدول الزمني والضوابط التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي.