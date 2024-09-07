طلب عاجل من كولر لإدارة الأهلي في الميركاتو الصيفي.. خاص

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي بطلب عاجل إلى إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بخصوص فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب السويسري مارسيل كولر تعزيز صفوف المارد الأحمر بأكثر من لاعب في الفترة المقبلة خاصًة في ظل ارتباطات الفريق القاهري بالموسم الجديد ومشاركته في عدد من البطولات.

وتعاقد النادي الأهلي مؤخرًا مع الثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري هذا بالإضافة إلى يوسف أيمن من الدحيل القطري على سبيل الإعارة فضلًا عن عمر الساعي من صفوف الإسماعيلي.

كولر يطلب التعاقد مع مهاجم في الصيف

وعلم"الموجز" أن كولر طلب بشدة من إدارة الأهلي ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد خلال الصيف الجاري خاصًة في ظل الاعتماد فقط على الثنائي وسام أبو علي ومحمود كهربا.

وشدد المدرب السويسري على طلب وذلك بعدما أرسل نادي الحزم السعودي عرضًا رسميًا للتعاقد مع كهربا مع وجود رغبة من اللاعب في الرحيل في ظل مروره بأزمة مالية.

ويتأهب الأهلي لانطلاق موسمه الجديد بالمشاركة في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعد تحقيق المارد الأحمر لقبوه الأربعة الموسم الماضي وهي الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلي، إلى جانب تتويجه بدوري أبطال أفريقيا وحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

الأهلي يستعد لمواجهة جورماهيا الكيني

ويستعد الأهلي لانطلاقة قوية في دوري أبطال أفريقيا حيث سيواجه جورماهيا الكيني في المباراة الافتتاحية، وذلك يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الحالي على ملعب نيايو الوطني.

تمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا بأندية الأهلي وبيراميدز، بينما تشارك الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استثناء الأهلي من خوض الدور التمهيدية في نسخة البطولة الحالية.

توج حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، الأهلي، باللقب في الموسم الماضي بعد فوزه على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدفٍ نظيف.

وأعلن "كاف" أن طاقم تحكيم من موريشيوس سيدير مباراة جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، ويتألف الطاقم من الحكم الدولي أحمد امتياز هيرال ومساعديه جوبيان سالايش وجايمسينغ يوفاري، بالإضافة إلى الحكم الرابع ستيف خوان.

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