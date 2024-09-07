تعرف على طاقم تحكيم مباراة نادى الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

نادى الزمالك.. أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بأن طاقم التحكيم لمباراة الفريق ضد الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية سيكون من زامبيا.

موعد مباراة نادي الزمالك أمام فريق الشرطة الكيني

وتعد هذه المباراة خطوة هامة في مشوار الزمالك بالبطولة، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب قبل مباراة العودة.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية

ويرصد لكم موقع الموجز خلال السطور التالية كافة التفاصيل بطاقم حكام مباراة الزمالك والشرطة الكيني فى كأس الكونفدرالية، وموعد مباراة العودة واستعدادات نادي الزمالك.

لا يفوتك رسالة مؤثرة من يوسف أوباما لجماهير الزمالك بعد رحيله

موعد مباراة الزمالك امام الشرطة الكيني فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

من المقرر أن تقام مباراة نادى الزمالك أمام فريق الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري في العاصمة الكينية نيروبي.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك امام الشرطة الكيني

يتكون طاقم تحكيم مباراة نادى الزمالك أمام الشرطة الكيني فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية علي النحو التالي:

ويحكم مباراة نادى الزمالك امام الشرطة الكيني حكم الساحة الزامبي هيلاري هامبابا.

ويساعده فى إدارة المباراة المساعد الأول: ديانا تشيكوتيشا (زامبيا).

بالإضافة إلي المساعد الثاني: توماس كايلا (زامبيا)

اما حكم الرابع لمباراة الزمالك والشرطة الكيني الحكم هاماليلا مونجي (زامبيا).



اما عن المراقبون فى غرفة الفار فيأتي كلا من المراقب المباراة: الصومالي بشير عرب

مراقب الحكام: آلان بريس ليتوكوزو (أفريقيا الوسطى.

موعد مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكيني فى كاس الكونفيدرالية

من المقرر أن تقام مباراة العودة بين نادى الزمالك والشرطة الكيني يوم 20 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، وستنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

استعدادات نادي الزمالك قبل المباراة القادمة مع نادي الشرطة الكيني

يخوض نادي الزمالك مباراة ودية مساء اليوم السبت أمام فريق الشرطة العراقي في ختام معسكر الفريق ببرج العرب، وستبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ويأتي ذلك ضمن استعداداته للمواجهة الإفريقية.

اقرأ ايضا

حقيقة مفاوضات الزمالك مع سيرجيو راموس.. كواليس خاصة

حقيقة توقيع رمضان صبحي لـ الزمالك.. مصدر يحسم الجدل

