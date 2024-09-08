نجم الأهلي يجدد عقده بفرمان من مارسيل كولر.. اسم مفاجأة

تناولت لجنة تخطيط الكرة بنادي الأهلي، بقيادة مختار مختار، مستقبل اللاعب طاهر محمد طاهر الذي ينتهي عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنهاية موسم 2024 - 2025.

انضم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي قادمًا من المقاولون العرب في عام 2020، وقد وقع عقداً لمدة 4 مواسم ونصف، مما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي نادٍ آخر بشكل حر في يناير المقبل.

كولر يوافق على استمرار نجم الأهلي وتجديد عقده

وعلم “الموجز” أن مارسيل كولر، المدير الفني، لـ الأهلي قد أخطر برغبته في استمرار طاهر محمد طاهر مع الفريق في الموسم القادم، وأوصى بتمديد عقده مع تعديل راتبه ليكون متزامنًا مع زملائه في الفريق.

يعمل أمير توفيق، مدير التعاقدات، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف على الجانب الرياضي، على إعداد عقود جديدة لطاهر محمد طاهر، خاصةً مع ترحيب اللاعب بالبقاء في النادي.

من المقرر أن يتم تمديد عقد طاهر محمد طاهر لثلاثة مواسم إضافية، مما يجعله يستمر مع النادي حتى عام 2028، بزيادة في راتبه ليصل إلى 10 ملايين جنيه مصري سنويًا، وهذا المبلغ يجعله ضمن فئة الأجور الثانية في الفريق بعد أن كان يتقاضى راتب الفئة الأولى منذ انضمامه من المقاولون العرب.

الأهلي يستعد لمواجهة جورماهيا الكيني



يستعد النادي الأهلي لانطلاق مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة جورماهيا الكيني، وذلك في الساعة الثالثة عصرًا يوم الأحد المقبل، الموافق 15 سبتمبر، على ملعب نيايو الوطني.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" أن طاقم تحكيم موريشيوس سيدير مباراة جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

يتكون الطاقم من الحكم الدولي أحمد امتياز هيرال، ويعاونه جوبيان سالايش كمساعد أول، وجايمسينغ يوفاري كمساعد ثانٍ، بالإضافة إلى الحكم الرابع ستيف خوان.

ستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر ي بجدية للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك من خلال مواجهة فريق جورماهيا الكيني في هذه المنافسة القارية المثيرة.

المارد الأحمر يستعد لبداية موسمه الجديد بمشاركته في دوري أبطال أفريقيا، بعد أن توج بأربع بطولات في الموسم الماضي، وهي الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلي، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أفريقيا والمركز الثالث في كأس العالم للأندية.

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