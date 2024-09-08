حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الوداد البيضاوي المغربي.. خاص

حسم مصدر داخل النادي الأهلي الجدل المثار حول إمكانية التعاقد مع أحد لاعبي نادي الوداد البيضاوي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط النادي الأهلي بدخوله في مفاوضات قوية مع اللاعب عبد الله حيمود نجم وسط نادي الوداد المغربي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويرغب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى تدعيم صفوف المارد الأحمر بعناصر قوية بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وتعثرت في الأيام الماضية مفاوضات الأهلي مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان نجم وسط نادي فرينكفاروزي المجري وذلك بسبب تعنت الأخير بخصوص المقابل المادي.

الأهلي ينفي التفاوض مع لاعب الوداد المغربي

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن ما يتردد عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع اللاعب عبد الله حيمود ليس له أساس من الصحة حتى الوقت الحالي.

وأضاف المصدر أن عبد الله حيمود خارج حسابات النادي الأهلي في الوقت الحالي حيث لم يتم عرض اسمه في الوقت الحالي على السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وتابع بأن عبد الله حيمود من العناصر المميزة في صفوف الوداد إلا أن أمر انتقاله لصفوف الأهلي لم يطرح في الوقت الحالي سواء من جانب لجنة التخطيط أو كولر.

الأهلي يستعد لانطلاقته الإفريقية

ويستعد النادي الأهلي لانطلاق مباراته الأولى في دوري أبطال أفريقيا أمام فريق جورماهيا الكيني، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 15 سبتمبر، على ملعب نيايو الوطني.

أفاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بأن طاقم التحكيم الذي سيدير هذه المباراة سيكون من موريشيوس، بقيادة الحكم الدولي أحمد امتياز هيرال، وسيساعده جوبيان سالايش كمساعد أول، وجايمسينغ يوفاري كمساعد ثانٍ، بالإضافة إلى الحكم الرابع ستيف خوان.

يتجه فريق الكرة بالنادي الأهلي بإشراف المدرب السويسري مارسيل كولر نحو الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى لتخطي عقبة فريق جورماهيا الكيني في هذه المرحلة المبكرة من المنافسة الأفريقية.

ويستعد النادي الأهلي بقيادة كولر لانطلاق موسمه الجديد بمشاركته في دوري أبطال أفريقيا، بعد تحقيقه لقب البطولة الموسم الماضي بجانب تتويجه بالدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلي، بالإضافة إلى حصده للمركز الثالث في كأس العالم للأندية.

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