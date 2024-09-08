الكشف عن قميص الأهلي للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.. صور

أزاح النادي الأهلي صباح اليوم الأحد، الستار عن قميصه الرسمي في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، والمقرر أن تظهر به مختلف الفرق التابعة للقلعة الحمراء في منافسات الموسم المقبل.

الأهلي يعلن قميصه الجديد 2024-2025

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي اليوم الأحد، مجموعة صور للاعبيه في كرة القدم رجال وسيدات، للإعلان عن القميص الجديد الأساسي، المميز باللون الأحمر مع وجود بعد النقوشات باللون الذهبي الذي يظهر في أغلب تصميمات قمصان النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يظهر الأهلي بالقميص الجديد في أول مباراة مقبلة له، والتي سيخوضها ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

قميص الأهلي الجديد

ومن المقرر أن يعلن الأهلي تباعًا عن القميص الاحتياطي الثاني والثالث للفرق المختلفة

قميص الأهلي الجديد

قائمة الأهلي الإفريقية موسم 2024-2025

ويستعرض الموجز قائمة الأهلي الإفريقية للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، والتي جاءت كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله.

في خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني، في ذهاب دور الـ 32 من دوري الأبطال، يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، والتي ستقام على أرض الأخير.

وستنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد جورماهيا، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر.

على أن تقام مباراة الإياب، بين الأهلي وجورماهيا، أحد أيام 20 أو 21 أو 22 سبتمبر، والتي تقرر خوضها في القاهرة.

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