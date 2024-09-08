‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم الأحد 8-9-2024 في تصفيات أفريقيا

تقام على مدار اليوم منافسات قوية في تصفيات أفريقيا 2025، حيث تنطلق مباريات الجولة الثانية خلال فترة التوقف الدولي الجاري في شهر سبتمبر، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، بمواجهات نارية ومثيرة.

وبجانب تصفيات أفريقيا 2025، تستكمل أيضًا على مدار اليوم الأحد الموافق 8 - 9 - 2024، مباريات الجولات الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

ويستعرض الموجز في السطور التالية أمام متابعيه، جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها، في تصفيات أفريقيا 2025 ودوري الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

لوكسمبرج ضد روسيا البيضاء – في تمام الساعة 4 مساء

بلغاريا ضد أيرلندا الشمالية – في تمام الساعة 7 مساء

جبل طارق ضد ليشتنشتاين – في تمام الساعة 7 مساء

الدنمارك ضد صربيا – في تمام الساعة 7 مساء

سلوفاكيا ضد إذريبجان – في تمام الساعة 7 مساء

كرواتيا ضد بولندا – في تمام الساعة 9.45 مساء

البرتغال ضد اسكتلندا – في تمام الساعة 9.45 مساء – على قناة beIN Sports HD 1

سويسرا ضد إسبانيا – في تمام الساعة 9.45 مساء - على قناة beIN Sports HD 2

منتخب تونس في تصفيات أفريقيا

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

جامبيا ضد تونس – في تمام الساعة 6 مساء - على قناة beIN Sports HD 2

تشكيل تونس المتوقع أمام جامبيا في تصفيات أفريقيا 2025

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد

في خط الدفاع: على العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - يان فاليري.

في خط الوسط: عيسى العيدوني - فرجاني ساسي - حمزة رفيعة - محمد علي بن رمضان

في خط الهجوم: يوسف المساكني - هيثم الجويني

ترتيب مجموعة منتخب تونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب تونس بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى..

1- منتخب تونس - 3 نقاط

2- منتخب جامبيا - نقطة وحيدة

3- منتخب جزر - نقطة وحيدة

4- منتخب مدغشقر - دون رصيد من النقاط

اقرأ أيضًا..

أحمد حجازي يكذب حسام حسن.. كواليس مثيرة في منتخب مصر وبيان ناري

كل ما يخص مباراة منتخب بولندا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025