كل ما يخص مباراة منتخب بولندا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

منتخب بولندا.. باتت مباراة بولندا وكرواتيا المرتقبة في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، محط اهتمام جماهير كرة القدم حول العالم.

ينافس منتخب بولندا مع كرواتيا في في المجموعة الأولى، ببطولة دوري الأمم الأوروبية لهذا الموسم، بجوار منتخبات البرتغال واسكتلندا.

نتائج بولندا وكرواتيا في الجولة الأولى

شهدت منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية، نتائج مثيرة لـ بولندا وكرواتيا.

منتخب بولندا، حقق الفوز على اسكتلندا في هذه الجولة بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما انهزم كرواتيا أمام البرتغال بنتيجة 2-1.

موعد مباراة بولندا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن يكون موعد مباراة بولندا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري.

وتبدأ صافرة هذا اللقاء، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، وقطر.

وحرص “الموجز” أن يقدم لكم، في السطور الآتية، موعد مباراة بولندا وكرواتيا في الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لها.

القنوات الناقلة لـ مباراة بولندا وكرواتيا

شبكة "بي إن سبورتس القطرية"، هي القنوات الناقلة لـ مباراة بولندا وكرواتيا المرتقبة، نظراً لأنها الناقلة الحصري لـ مباريات دوري أمم أوروبا.

ويمكنكم مشاهدة مباراة بولندا وكرواتيا تحديداً عبر شاشة بي إن سبورت 3 بصوت المعلق الرياضي عامر الخوزيري.

منتخب كرواتيا

تشكيل منتخب بولندا المتوقع أمام كوراتيا

حراسة المرمى: سكوربسكي.

الدفاع: جان بيدناريك، بافيل دافيدوفيتش، جاكوب كيويور.

خط الوسط: برزيمسلاف فرانكوفسكي، جاكوب مودر، زيلينسكي، زاليفسكي.

الهجوم: شيمانسكي، روبرت ليفاندوفسكي، أوربارسكي.

تشكيل منتخب كرواتيا المتوقع أمام بولندا

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جفارديول - مارين بونجراتشيتش - جوسيب سوتالو.

وسط الملعب: بورنو سوسا - ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش - مارتن باتورينا - كريستيان جاكيتش.

الهجوم: أندري كراماريتش - ماريو باساليتش.

ترتيب مجموعة بولندا وكرواتيا في دوري أمم أوروبا

بولندا – 3 نقاط.

البرتغال – 3 نقاط.

اسكتلندا – بدون نقاط.

كرواتيا – بدون نقاط.

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