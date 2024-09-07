موعد مباراة منتخب تونس وجامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب تونس.. ينتظر محبي كرة القدم، موعد مباراة تونس وجامبيا، التي تجمع بينهما في تصفيات كأس أمم أفريقيا كما أنها تبحث عن القنوات الناقلة لها.

يستعد منتخب تونس لكرة القدم، لمواجهة جامبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا بهذا الموسم.

وينافس منتخب تونس في المجموعة الأولى بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2024، رفقة منتخبات جامبيا ومدغشقر وجزر القمر.

منتخب تونس يفوز على مدغشقر في الجولة الأولى

افتتح المنتخب التونسي منافساته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بنسختها الحالية، بمواجهة مدغشقر.

ونجح التونسي في فرض الفوز على مدغشقر في الجولة الأولى، بهدف دون رد، خلال المواجهة القوية التي جمعتهما مساء الخميس الماضي.

ويستعرض “الموجز” في هذا التقرير، موعد مباراة تونس وجامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة تونس وجامبيا

وسيتواجه منتخب تونس في جولته الثانية بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، مع غريمه جامبيا، في المباراة المقرر لها يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة تونس وجامبيا، على ملعب العبدي، والتي ستنطلق في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

مباراة تونس

القنوات الناقلة لـ مباراة تونس وجامبيا

وتعد شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، هي القنوات الناقلة لـ مباراة تونس وجامبيا، بصفتها الناقل الحصري، بـ مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024.

ويمكنكم مشاهدة مباراة تونس وجامبيا تحديداً، عبر قناة beIN Sports HD 2.

ترتيب مجموعة تونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا

تونس .. 3 نقاط.

جامبيا .. نقطة وحيدة.

جزر القمر .. نقطة وحيدة.

مدغشقر .. بدون نقاط.

قائمة تونس لمواجهة جامبيا

وجاءت قائمة تونس لمواجهة جامبيا كالآتي:

حراسة المرمى: علي الجمل، أمان الله مميش، بشير بن سعيد.

الدفاع: يان فاليري، منتصر الطالبي، ديلان برون، ياسين مرياح، علي العابدي، نادر الغندري، رائد بوشنيبة، حسام بن علي.

خط الوسط: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، حمزة رفيعة، محمد الحاج محمود، فرجاني ساسي.

الهجوم: يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري، مرتضى بن وناس، سيف الله لطيف، إلياس سعد، بلال الماجري، علي يوسف، هيثم الجويني.

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