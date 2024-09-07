بالأسماء.. تعرف على الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

ترغب جماهير كرة القدم العالمية، في معرفة الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، خلال النسخة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

بطولة كأس العالم للأندية، دائماً ما يكون لها طابع خاص لدى جماهير كرة القدم العالمية، خاصة بالنسبة لمشجي الفرق المشاركة بها.

موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2025

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 إلى 13 يوليو من العام ذاته.

كما تقرر أن يشارك 32 فريقاً، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بثوبها الجديد، وجاء على رأسهم ريال مدريد الإسباني، والأهلي المصري.

وينشر لكم “الموجز”، في السطور الآتية، أسماء الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ونظام البطولة.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

وتتمثل الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الآتي:

الأهلي المصري

الهلال السعودي

الوداد المغربي

الترجي التونسي

العين الإماراتي

أوراوا ريد دياموندز الياباني

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

مونتيري المكسيكي

سياتل ساوندرز الأمريكي

كلوب ليون المكسيكي

باتشوكا المكسيكي

بالميراس البرازيلي

فلامينجو البرازيلي

فلومينينسي البرازيلي

ريفر بليت الأرجنتيني

بوكا جونيورز الأرجنتيني

أوكلاند سيتي النيوزيلندي

تشيلسي الإنجليزي

مانشستر سيتي الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني

ريال مدريد الإسباتي

أتلتيكو مدريد الإسباني

يوفنتوس الإيطالي

إنتر ميلان الإيطالي

بايرن ميونيخ الألماني

بوروسيا دورتموند الألماني

بورتو لبرتغالي

بنفيكا البرتغالي

باريس سان جيرمان الفرنسي

ريد بول سالزبورج النمساوي.

نظام كأس العالم للأندية 2025

-سيتم تقسيم 32 فريقا إلى ثماني مجموعات مكونة من أربعة فرق.

-سيتأهل أول فريقان من كل مجموعة إلى دور الـ 16.

-ستقام مواجهات الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة حتى النهائي.

- في حالة التعادل في مباريات خروج المغلوب، ستذهب المواجهة إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.

-لن تكون هناك مباراة لتحديد المركز الثالث.

كأس العالم للأندية

الجدير بالذكر، أن فريق الأهلي المصري، يعد أكثر الأندية خوضًا للمباريات في بطولة كأس العالم للأندية بواقع 24 مباراة.

ويعتبر الأهلي أيضاً، هو ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للإنتصارات في البطولة العالمية بعد ريال مدريد الإسباني، بجانب أنه أكثر الفرق تعرضًا للهزيمة في مونديال الأندية أيضاً.

اقرأ أيضا:

موعد مباراة الأهلي الافتتاحية في كأس إنتركونتيننتال 2025 رسميًا

بمشاركة الأهلي.. مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال 2025