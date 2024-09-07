أحمد حجازي يكذب حسام حسن.. كواليس مثيرة في منتخب مصر وبيان ناري

خرج أحمد حجازي نجم منتخب مصر، عن صمته، مكذبًا مديره الفني حسام حسن، بعد استبعاده من معسكر الفراعنة في سبتمبر 2024.

شهدت الساعات الماضية، أحداث مثيرة في معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن.

من أبرز هذه الأحداث، هو صدام حسام حسن، مع أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، والذي أدى إلى استبعاد اللاعب من المعسكر.

تفاصيل أزمة أحمد حجازي وحسام حسن

بدأت هذه الأزمة، فور خروج حجازي من حسابات حسام حسن، في مباراة مصر والرأس الأخضر، في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025.

ويبدو أنه حدثت مشادة كلامية بين حسام حسن وحجازي، أدت إلى خروج اللاعب من معسكر الفراعنة، وعودته إلى السعودية.

وذكر مسؤولو منتخب مصر، أن حجازي سيغادر المعسكر لأسباب خاصة وذلك ما نفاه اللاعب في بيان ناري.

أحمد حجازي يكشف سبب استبعاده من منتخب مصر

وكشف حجازي، عن سبب خروجه من منتخب مصر، في بيان رسمي نشره اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، مكذباً من خلاله ما ذكره مسؤولي الفراعنة.

وكتب حجازي في بيانه: “لم أعتذر عن معسكر المنتخب..تم استبعادي بقرار من المدير الفني صباح اليوم..".

وتابع: “ولرد على موقف مباراة أمس لم أعتذر عن المشاركة والمشادة كانت رد فعل على كلام صدر من أحد أفراد الجهاز المعاون للمدير الفني وعلى مرأى ومسمع للجميع”

وواصل:" وعلى مدار 13 سنة في المنتخب و100 مباراة دولية لم يصدر مني تصرف سلبي ودائما مصلحة المنتخب أهم من أي شيء بالنسبة لي".

واختتم: “ وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر”.

بيان أحمد حجازي

ونجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على كاب فيردي، في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر في الوقت الحالي، لمواجهة بتسوانا، في إطار مباريات الجولة الثانية من تصيفيات كأس الأمم الإفريقية بنسختها الحالية 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وبوتسوانا، يوم الثلاثاء القادم، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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