القائد والعميد.. محمد صلاح يتدخل لإنهاء أزمة أحمد حجازي في معسكر المنتخب

لعب النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، دورًا حاسمًا في تهدئة التوترات التي نشبت بين مدافع الفريق أحمد حجازي والمدير الفني حسام حسن، بعد مباراة المنتخب المصري امام نظيره كاب فيردي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الجمعة علي ارضية ملعب ستاد القاهرة.

ويرصد لكم الموجز خلال السطور التالية كافة تفاصيل الأزمة بين المدير الفني حسام حسن واللاعب أحمد حجازي.

سبب الأزمة بين حسام حسن وأحمد حجازي

كان السبب في هذه الأزمة التي وقعت بين المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن وبين لاعبنا المصري أحمد حجازي عقب إصابة رامي ربيعة، حيث طلب الجهاز الفني من حجازي الإحماء ليكون بديلاً، ولكنه رفض، مما أدى إلى تصعيد الموقف.

هل سيتم معاقبة حجازي بعد اعتراضه امس عن المشاركة بديلاً لرامي ربيعة

و قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة عدم إشراك حجازي في المباراة وفضل الاعتماد على أحمد رمضان بيكهام.

صلاح يتدخل فى حل الازمة بين حسام حسن وأحمد حجازي

و تدخل الفرعون المصري محمد صلاح لإقناع الطرفين بوجهات نظر بعضهما البعض، مما ساهم في تهدئة الأمور.

موعد مباراة منتخب مصر امام الجابون فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

الآن، يركز المنتخب على المباريات المقبلة، ويستعد للسفر إلى بوتسوانا لمواجهة منتخب الجابون في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

منتخب مصر امام كاب فيردي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 202

وفاز المنتخب المصري تحت قيادة المدير الفني حسام حسن في المباراة الذي جمعته مع منتخب الرأس الأخضر التي اقيمت امس الجمعة ضمن منافسات في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

و أحرز اللاعب المصري رامي ربيعة الهدف الأول للمنتخب المصري برأسية دقيقة في الدقيقة 23 من الشوط الأول. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل عمر مرموش الهدف الثاني بطريقة مميزة، ليعزز تقدم مصر في المباراة.



وسجل إبراهيم عادل الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 67 من عمر المباراة، بعدما نجح في استغلال كرة مرتدة من حارس مرمى الرأس الأخضر.

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