الدوري السعودي يدفع ليفربول لحسم مصير محمد صلاح بتحرك عاجل

واصل مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي، سيطرته على الساحة الرياضية في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب انتهاء التعاقد المبرم بينهما، وحصول قائد منتخب مصر الأول على عدة عروض احترافية خرافية.

ويرتبط محمد صلاح بعقد حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، مع ناديه ليفربول، وهو ما يمنحه أحقية التوقيع لأي ناد بشكل مجاني في يناير المقبل.

ويستعرض الموجز تطورات موقف محمد صلاح مع ليفربول..

محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول

وكان محمد صلاح أثار التكهنات حول مصيره مع ليفربول في الفترة المقبلة، خاصة بعد تصريحاته النارية التي أدلى بها عقب مباراة الريدز ضد مانشستر يونايتد الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محمد صلاح لشبكة "Sky Sports" البريطانية عن مستقبله مع ليفربول بعد مواجهة مانشستر يونايتد:" لقد أمضيتُ صيفًا جيدًا، ووقتاً طويلاً للبقاء مع نفسي والتفكير بشكل إيجابي بعض الشيء، وهذا هو العام الأخير لي مع النادي وأريد الاستمتاع به".

وأضاف: "أشعر أنني حر في لعب كرة القدم، وسنرى ما سيحدث العام المقبل".

العروض السعودية لـ محمد صلاح تربك حسابات ليفربول

وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة “كوت أوفسايد” أن أندية سعودية، أبرزها الاتحاد والهلال والأهلي، تتصارع من أجل التعاقد مع محمد صلاح، وأعلنت استعدادها لتقديم مقابل مادي يتخطى 90 مليون يورو لمدة 3 مواسم، وهو ما أربك حسابات ليفربول، الذي لم يفتح مفاوضات تجديد التعاقد مع الفرعون حتى الآن.

محمد صلاح

رد ليفربول على العروض السعودية الخيالية لـ محمد صلاح

وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة “ديلي ميل" البريطانية، أن مسؤولو ليفربول قرروا التحرك بشكل عاجل في ملف محمد صلاح.

وأكدت التقارير أن المسؤولون قرروا فتح باب المفاوضات لتجديد التعاقد مع محمد صلاح بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولي الحالي وخوض التصفيات المؤهلى إلى كأس أمم أفريقيا.

ويسعى ليفربول من تلك الخطوة لتجنب رحيل محمد صلاح للدوري السعودي أو الأمريكي، خاصة وأنه يحق له التوقيع لأي ناد مجانًا في يناير المقبل والرحيل في الصيف.

اقرأ أيضا:

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد

حقيقة عودة محمد صلاح إلى نادي تشيلسي.. ليفربول يترقب