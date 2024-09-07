تعرف على موعد انطلاق الدوري المصري 2025.. تطورات جديدة

تنتظر جماهير كرة القدم، موعد انطلاق الدوري المصري 2025، بعد التطورات الجديدة، التي أجراها الاتحاد المصري لكرة القدم.

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، تغييرات جديدة، بشأن موعد انطلاق الدوري المصري 2025.

جاءت تلك التغييرات، بالتزامن مع التعديل في الجدول الزمني الخاص بفترة قيد اللاعبين، الخاص بالقوائم الأولى للأندية.

من جانبه، تقرر تمديد فترة القيد من يوم 7 سبتمبر 2024 حتى يوم الاثنين الموافق 9 من الشهر ذاته، وبناء على ذلك تم تأجيل انطلاق الدوري المصري 2025.

موعد انطلاق الدوري المصري 2025

ومن المقرر أن يكون موعد انطلاق الدوري المصري 2025، يوم 25 أكتوبر المقبل، وفي الموسم الذي يشهد تطورات جديد كما تحدث المسؤولين، لكن لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

االدوري المصري

ترتيب الدوري المصري 2023-2024

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري بالموسم الماضي، كما أنه تصدر ترتيب نهاية تلك النسخة والذي جاء كالآتي:

1- الأهلي 85 نقطة.

2- بيراميدز 79 نقطة.

3- الزمالك 56 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 55 نقطة.

5- مودرن سبورت 54 نقطة.

6- سموحة 54 نقطة.

7- زد اف سي 51 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا 46 نقطة.

9- إنبي 45 نقطة.

10- طلائع الجيش 42 نقطة.

11- الاتحاد السكندري 41 نقطة.

12- الجونة 39 نقطة.

13- البنك الأهلي 36 نقطة.

14- الإسماعيلي 33 نقطة.

15- فاركو 33 نقطة.

16- بلدية المحلة 28 نقطة.

17- المقاولون العرب 26 نقطة.

18- الداخلية 20 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024

1- وسام أبو علي - الأهلي - 18 هدفا.

2- فيستون كالالا ماييلي - بيراميدز - 17 هدفا.

3- حسام اشرف - بلدية المحلة - 14 هدفا.

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو - زد إف سي - 12 هدفا.

4- حسام حسن - سموحة - 12 هدفا.

5- صديق أويجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفا.

5- مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفا.

5- ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدفا.

5- محمد سالم - المقاولون العرب - 11 هدفا.

6- أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف.

6- شادي حسين - زد اف سي - 9 أهداف.

7- إمام عاشور - الأهلي - 8 أهداف.

7- أحمد قندوسي - سيراميكا كليوباترا - 8 أهداف.

7- ميدو جابر - المصري البورسعيدي - 8 أهداف.

7- أحمد بلحاج - سيراميكا كليوباترا - 8 أهداف.

7- فخري لاكاي - بيراميدز - 8 أهداف.

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