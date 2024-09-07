معلومات مثيرة عن زوجة أكرم توفيق الجديدة.. من هي هدير أبو نار؟

تتساءل جماهير كرة القدم، عن معلومات تخص هدير أبو نار، زوجة أكرم توفيق الجديدة، خاصة بعدما أعلن نجم الأهلي عن زواجه بها رسميًا.

كشف أكرم توفيق نجم النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، عن زواجه للمرة الثانية بـ "هدير أبو نار".

ونشر أكرم توفيق صورة مع تجمعه هدير أبو نار على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا عليها بكلمة: «زوجتي».

زوجة أكرم توفيق الجديدة

وأثار زواج أكرم توفيق الثاني، الجدل كثيراً، خاصة بين جماهير كرة القدم، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترغب الجماهير، في معرفة معلومات عن هدير أبو نار، زوجة أكرم توفيق الثانية.

وينشر لكم "الموجز"، خلال السطور الآتية، أبرز المعلومات حول هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الجديدة.

من هي هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الجديدة؟

- هدير أبو نار.. ولدت في مدينة طنطا.

- درست زوجة أكرم توفيق الثانية، بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

- تقيم هدير أبو نار حالياً في مصر وقطر، وتشتهر باسم نفيرتيتي.

- وتعمل كصناعة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

- شاركت في عدد من الأعمال الفنية من قبل، أبرزهم مسلسل “دايما عامر” و"الكبير أوي" الجزء السادس.

هدير أبو نار

رد فعل زوجة أكرم توفيق الأولى بعد الإعلان عن الثانية

وأبدت زوجة أكرم توفيق الأولى، رد فعل مثير بعد إعلان اللاعب عن زواجه الثاني، حيث أنها قامت بحذف جميع صورها مع نجم الأهلي من حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

علمًا بأن أكرم توفيق، تزوج في عام 2020، ولديه ابن من زوجته الأولى يدعى أكرم.

زوجة أكرم توفيق الأولى

رد ناري من شقيقة زوجة أكرم توفيق الأولى على صورة زواجه الثاني

وعلقت شقيقة زوجة أكرم توفيق الأولى، والتي تُدعى سارة عبد الكريم، على صورة زواجه الثاني، برد ناري، من خلال ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وأعادة زوجة أكرم توفيق الأولى صورة إعلان زواجه الثاني وكتبت: “حسبي الله ونعمة الوكيل فيك”.

وأضافت: "ألف مبروك يا كيمو، مبروك عليك خطافة الرجالة، أكبر منك بـ 7 سنين دي صح..".

وتباعت: “ ألف مبروك وطمني أخبار قال الله وقال الرسول والنبي حسبي الله ونعمة الوكيل فيك”.

وواصلت: “ومش مكسوف الناس تشوفها، الفرق بينها وبين مراتك 12 سنة يا جدع.. مش مكسوف يا بيه”.

وأتمت موجهة خطابها لـ هدير أبو نار: “مبروك عليكي يا ديرة لعبتيها صح، وذنب توفيق وسميرة في رقبتك ليوم الدين حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي أهلك”.

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