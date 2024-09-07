قرار عاجل من اتحاد الكرة يخص باب القيد لأندية الدوري المصري

اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لأندية الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم السبت، قرارًا عاجلًا يخص فترة القيد الأولى لقوائم الأندية، والتي كان من المفترض غلق أبوابها مساء اليوم السبت رسميًا.

وكان اتحاد الكرة فتح باب القيد للموسم الرياضي الجديد 2024-2025 أمام الأندية المنافسة في الدوري المصري، بعد انتهاء منافسات الموسم الرياضي المنصرم رسميًا، بنهاية أغسطس الماضي، لقيد القوائم الأولى للأندية على أن تنتهي اليوم السبت السابع من سبتمبر.

مد فترة القيد أمام الأندية رسميًا

وقرر اتحاد الكرة مساء اليوم السبت، مد فترة القيد الأولى أمام الأندية لمدة 48 ساعة، على أن تنتهي رسميًا يوم الاثنين المقبل.

وفي المقابل تستمر فترة قيد اللاعبين الجدد للأندية حتى نهاية سبتمبر الجاري كما هي دون تغيير.

اتحاد الكرة يحدد شروط صارمة لقيد اللاعبين لأندية الدوري المصري

ويستعرض الموجز شروط فترة القيد التي حددها اتحاد الكرة في الدوري المصري..

شروط الإعارة

(۱) لا يجوز للنادي إعارة أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم.

(۲) لا يجوز للنادي استعارة أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم.

(۳) لا يجوز اعارة أكثر من ثلاثة لاعبين لنفس النادي.

(٤) لا يجوز استعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من نفس النادي.

(٥) لا يجوز اعارة اللاعب مدة تزيد عن سنة.

الزمالك

اللاعبون الأجانب في الدوري المصري

(1) يسمح بقيد عدد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادي من أندية القسم الأول.

(2) يسمح بقيد عدد 3 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل ناد من أندية القسم الثاني.

(3) يسمح بقيد لاعب أجنبي واحد بحد أقصى لكل نادي من أندية القسم الثالث.

(4) يسمح بقيد عدد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية.

(5) لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين اجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول.

(6) لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 3 لاعبين اجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الثاني.

(7) لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد لاعب واحد أجنبي بالمباراة الواحدة لأندية القسم الثالث.

8- لا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى في جميع المسابقات

9- يسمح لغير المصريين من المقيمين التسجيل في مراحل البراعم وحتى مواليد 2011 ولا يجوز لهم المشاركة في المسابقات الأكبر من ذلك.

(۱۰) لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

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