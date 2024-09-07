ترتيب مجموعة مصر بعد فوز موريتانيا على بوتسوانا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر.. شهدت منافسات اليوم السبت، مواجهة قوية بين موريتانيا وبوتسوانا، في إطار منافسات مجموعة مصر بـ تصفيات كأس أمم أفريقيا لموسم 2024-2025، ننشر لكم ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا لموسم 2024-2025، بعد فوز موريتانيا على بوتسوانا.

يتواجد منتخب مصر لكرة القدم، في مجموعة متواضعة بـ تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي تضم بجانبه كل من، موريتانيا والرأس الأخضر وبوتسوانا.

التقى منتخب موريتانيا مع بوتسوانا مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا بنسخة 2024-2025.

وانتصر موريتانيا على بتسوانا، بهدف دون رد، في اللقاء المثير الذي أقيم بينهما على ملعب شيخا ولد بيديا.

موريتانيا يحصد أول 3 نقاط في تصفيات كأس أمم أفريقيا

وسجل سيدي بونا عمار، هدف المنتخب الموريتاني الوحيد في شباك بتسوانا اليوم، في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وحسب هذه النتيجة، نجح منتخب موريتانيا في حصد أول ثلاث نقاط له، بتصفيات كأس الأمم الإفريقية بنسختها الحالية.

وبناء على ذلك، يحتل منتخب موريتانيا وصافة مجموعته، برصيد 3 نقاط، التي يتصدرها منتخب مصر بنفس عدد النقاط.

منتخب مصر يضرب الرأس الأخضر بثلاثية

وكان منتخب مصر قد افتتح منافساته في تصفيات كأس أمم أفريقيا، بفوز مثير على الرأس الأخضر بثلاثية دون رد.

وسجل ثلاثية منتخب مصر في شباك الرأس الأخضر حينها، كل من، رامي ربيعة، عمر مرموش، إبراهيم عادل.

منتخب مصر

ترتيب مجموعة مصر بعد فوز موريتانيا على بوتسوانا

ويأتي ترتيب مجموعة مصر بعد فوز موريتانيا على بوتسوانا كالآتي:

- منتخب مصر ( 3 نقاط).

- موريتانيا (3 نقاط).

- بوتسوانا ( بدون نقاط).

- الرأس الأخضر (بدون نقاط).

قائمة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

وتضم قائمة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025 كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي- مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر- أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.

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