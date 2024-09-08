ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 كاملة قبل الجولة الثانية

أسدل الستار مساء أمس السبت، على منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة، والتي تستضيفها المملكة المغربية في الصيف المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

ويستعرض الموجز ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 كاملة قبل انطلاق الجولة الثانية مساء اليوم الأحد..

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

1- تونس - 3 نقاط

2- جامبيا - نقطة

3- جزر القمر - نقطة

4- مدغشقر - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

1- المغرب - 3 نقاط

2- جمهورية أفريقيا الوسطى - 3 نقاط

3- ليسوتو - بدون نقاط

4- الجابون - بدون نقاط

منتخب المغرب

ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

1- مصر - 3 نقاط

2- موريتانيا - 3 نقاط

3- بوتسوانا - بدون نقاط

4- كاب فيردي - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

1- نيجيريا - 3 نقاط

2- رواندا - نقطة

3- ليبيا - نقطة

4- بنين - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الخامسة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

1- الجزائر - 3 نقاط

2- ليبيريا - نقطة

3- توجو - نقطة

4- غينيا الإستوائية - بدون نقاط

ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

1- أنجولا - 3 نقاط

2- السودان - 3 نقاط

3- غانا - بدون نقاط

4- النيجر - بدون نقاط

ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

1- كوت ديفوار - 3 نقاط

2- تشاد - نقطة

3- سيراليون - نقطة

4- زامبيا - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثامنة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

1- الكونغو الديمقراطية - 3 نقاط

2- إثيوبيا - نقطة

3- تنزانيا - نقطة

4- غينيا - بدون نقاط

ترتيب المجموعة التاسعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

1- غينيا بيساو - 3 نقاط

2- موزمبيق - نقطة

3- مالي - نقطة

4- إيسواتيني - بدون نقاط

ترتيب المجموعة العاشرة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

1- الكاميرون - 3 نقاط

2- كينيا - نقطة

3- زيمبابوي - نقطة

4- ناميبيا - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الحادية عشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

1- الكونغو - 3 نقاط

2- أوغندا - نقطة

3- جنوب أفريقيا - نقطة

4- جنوب السودان - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية عشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

1- بوروندي - 3 نقاط

2- بوركينا فاسو - نقطة

3- السنغال - نقطة

4- مالاوي - بدون نقاط

اقرأ أيضا:

وجوه جديدة وغيابات غير متوقعة.. حسام حسن يثير الجدل حول قائمة منتخب مصر

3 غيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا