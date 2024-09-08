تنطلق مساء اليوم الأحد، منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة، والتي تستضيفها المملكة المغربية في صيف العام المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، حسم أسود أطلس أول مقعد باعتباره المستضيف.

وكانت تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، انطلقت مساء الخميس الماضي، وشهدت مواجهات نارية بين المنتخبات وشهدت تفوق كامل للمنتخبات العربية لتتصدر مجموعاتها بعد انتهاء الجولة الأولى من التصفيات، وحقق منتخب مصر فيها فوزًا كاسحًا بثلاثية نظيفة أمام كاب فيردي.

ويستعرض الموجز في السطور التالية، مواعيد مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة، والتي ستنطلق مساء اليوم الأحد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل…

مواعيد مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

الأحد 8-9-2024

جامبيا ضد تونس - 6:00 مساء

الاثنين 9-9-2024

بوروندي ضد السنغال - 4:00 عصرًا

النيجر ضد غانا - 6:00 مساء

غينيا الإستوائية ضد توجو - 6:00 مساء

مدغشقر ضد جزر القمر - 7:00 مساء

أوغندا ضد الكونغو - 7:00 مساء

ليسوتو ضد المغرب - 9:00 مساء

أنجولا ضد السودان - 10:00 مساء

إثيوبيا ضد الكونغو الديمقراطية - 10:00 مساء

منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

الثلاثاء 10-9-2024

رواندا ضد نيجيريا - 4:00 عصرًا

جنوب السودان ضد جنوب أفريقيا - 4:00 عصرًا

إسواتيني ضد مالي - 4:00 عصرًا

بوتسوانا ضد مصر - 4:00 عصرًا

موزمبيق ضد غينيا بيساو - 4:00 عصرًا

الجابون ضد جمهورية أفريقيا الوسطى - 7:00 مساء

غينيا ضد تنزانيا - 7:00 مساء

ناميبيا ضد كينيا - 7:00 مساء

زيمبابوي ضد الكاميرون - 7:00 مساء

ليبيريا ضد الجزائر - 7:00 مساء

الرأس الأخضر ضد موريتانيا - 10:00 مساء

موعد مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

وسيخوض منتخب مصر مباراة قوية ضد نظيره بوتسوانا في تمام الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات.

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