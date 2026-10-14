رئيس جامعة بنى سويف الأهلية والمستشار العسكرى يشهدان إحتفالية انتصارات اكتوبر

الجمهورية الجديده والعبور إلى المستقبل:

فى إطار رفع روح الولاء والانتماء وتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، شهد الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية ، اليوم، احتفالية الجمهورية الجديده والعبور إلى المستقبل ضمن احتفالات الجامعة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور العميد محمد برعي المستشار العسكرى للمحافظة والدكتورة رشا محمد توفيق نائب رئيس جامعة بني سويف الأهلية للشئون الأكاديمية، محمد سليم أمين عام الجامعة والعقيد اركان حرب احمد عبد الجواد مدير ادارة التربية العسكرية بجامعة بنى سويف ، والدكتور احمد الجندي عميد قطاع العلوم الصحية والدكتوره رشا عادل عميد قطاع الاداب والفنون والعلوم الإنسانية والدكتور محمد سامى عميد قطاع الهندسة والدكتور باسم أنور رئيس قطاع شئون التعليم والطلاب ، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية والطلاب والضيوف، في أجواء وطنية جسدت معاني الفخر والاعتزاز ببطولات القوات المسلحة المصرية وتضحياتها في الدفاع عن الوطن.

بدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي تناول بطولات القوات المسلحة خلال المعركة، كما قدم كورال الجامعة مجموعة من الأغانى الوطنية التي نالت استحسان الحضور.

وخلال كلمته رحب رئيس الجامعة بالحضور ووجه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ما يبذله من جهود مخلصة فى تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديده ، واكد ان هذا اليوم الوطني المجيد نستحضر فيه واحدة من أعظم المحطات في تاريخ مصر الحديث، وهي الذكرى الثالثة والخمسون لانتصارات أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة الوطنية الخالدة التي جسدت إرادة شعب عظيم وجيش باسل، وقدم فيها أبناء مصر نموذجًا فريدًا في التضحية والفداء والانتماء للوطن.

وأشار إلى أن الحديث عن حرب أكتوبر لا يقتصر على استرجاع صفحات مشرقة من التاريخ، بل هو استدعاء لقيم عظيمة ما زلنا في أمس الحاجة إليها اليوم، لقد أثبتت تلك الحرب أن الأمم لا تُبنى بالأماني، وإنما بالإرادة والتخطيط والعلم فوق أي اعتبار شخصي. ولذلك فإن انتصار أكتوبر لم يكن انتصارًا عسكريًا فحسب، بل كان انتصارًا للقيم النبيلة التي تصنع الأمم وتبني الحضارات.

ووجه رئيس الجامعة رسالة خاصة للشباب فى هذه المناسبة الوطنية الغالية ان يجعلوا من روح أكتوبر منهجًا لحياتهم وان ، يتمسكوا بقيمها النبيلة في الاجتهاد والانضباط وتحمل المسؤولية، موجها اياهم ان لا يسمحوا للعقبات أن تعيق أحلامهم ، ولا يجعلوا الفشل سببًا للتراجع، فالأبطال الذين صنعوا نصر أكتوبر واجهوا تحديات هائلة، لكنهم آمنوا بقدرتهم على النجاح فحققوا ما ظنه الكثيرون مستحيلاً.

ودعا الطلاب إلى أن يكون التفوق العلمي هدفًا أساسيًا لهم، وأن يدركوا أن الوطن ينتظر منهم الكثير. فمصر اليوم تحتاج إلى الطبيب المتميز، والمهندس المبدع، والإعلامي الواعي، والعالم المبتكر، ورائد الأعمال القادر على خلق فرص العمل وتمكين الشباب، مؤكدا أن مصر تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم الضيوف تقديرًا لمشاركتهم في الاحتفال، و التقاط صورة جماعية تذكارية، وسط أجواء احتفالية عكست روح الفخر بالإنجازات الوطنية والعسكرية التي حققتها مصر في السادس من أكتوبر المجيد.