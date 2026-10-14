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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

رئيس المحطات النووية يبحث مع «روساتوم للمرافق الذكية» مشروع تحلية مياه البحر في الضبعة

رئيس المحطات النووية
رئيس المحطات النووية خلال اللقاء

عقد الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اجتماعًا مع وفد شركة «روساتوم للمرافق الذكية»، لبحث سبل التعاون بشأن مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمنطقة الضبعة.

وتناول الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتاحة لدى الجانب الروسي، بما يدعم دراسة المشروع وتعزيز فرص نقل وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بتحلية مياه البحر.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على تعزيز التعاون مع الجانب الروسي، ودراسة فرص الاستفادة من الإمكانيات الفنية والتصنيعية المتاحة، بما يسهم في دعم جهود الدولة في توفير مصادر مياه مستدامة ودفع خطط التنمية المستدامة بمنطقة الضبعة

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بقلم ياسر بركات