مصر ترفض تهجير الفلسطينيين..بدر عبد العاطي يحمل إسرائيل مسؤولية تأخير اتفاق غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، استمرار موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددًا على أن القاهرة تتحرك بالتنسيق مع الدول العربية لمواجهة أي مخططات تستهدف إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.

وأوضح وزير الخارجية، خلال تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية»، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال تواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى عدم تنفيذ خطة تأهيل العيادات الطبية والمدارس بالشكل المحدد لها، في ظل العقبات التي تعرقل استكمال الترتيبات المتفق عليها لدعم القطاع.

بدر عبد العاطي: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من غزة

شدد وزير الخارجية على تمسك مصر بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الدول العربية للتصدي للمخططات التي تستهدف تغيير الأوضاع السكانية في الأراضي الفلسطينية.

ويأتي الموقف المصري في إطار الجهود الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم بقائه على أرضه، والعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، في ظل التحديات التي تواجه تنفيذ الترتيبات المتفق عليها.

وأشار عبد العاطي إلى أن تأهيل المنشآت الطبية والمدارس في غزة لم يتحقق وفقًا للخطة الموضوعة، وهو ما يعكس استمرار الصعوبات المرتبطة بتنفيذ الإجراءات المقررة لدعم السكان وتخفيف معاناتهم.

وزير الخارجية يحمل إسرائيل مسؤولية تأخير المرحلة التالية من اتفاق غزة

وفيما يتعلق باتفاق غزة، أكد بدر عبد العاطي أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تأخير تطبيق المرحلة التالية من الاتفاق، مشددًا على ضرورة استكمال الاستحقاقات المتفق عليها والمضي قدمًا في تنفيذ بنوده.

وأوضح وزير الخارجية أن الالتزام بالترتيبات المحددة يمثل خطوة مهمة لدعم الاستقرار وتحسين الأوضاع داخل القطاع، خاصة في ظل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للسكان.

وتتطلب المرحلة المقبلة، وفقًا لما أكده الوزير، العمل على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بما يسهم في دفع الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية ودعم فرص التهدئة.

مصر تؤكد عدم وجود حل عسكري لأزمات المنطقة

وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية للتعامل مع التحديات الإقليمية وخفض التوترات.

وأوضح عبد العاطي أن التحركات السياسية والاتصالات الدبلوماسية تمثل أدوات أساسية لاحتواء الأزمات ومنع اتساع نطاق الصراعات، بما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف أن القاهرة تواصل تحركاتها مع الأطراف المعنية بهدف تقريب وجهات النظر، ودعم المسارات التي تتيح معالجة الخلافات من خلال الحوار والتفاوض بدلًا من التصعيد العسكري.

عبد العاطي يكشف هدف الاتصالات المصرية مع إيران

وبشأن العلاقات الإقليمية، أوضح وزير الخارجية أن الاتصالات المصرية مع إيران تستهدف خفض التصعيد في المنطقة، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التوترات ومنع تفاقم الأزمات.

وأكد أن التحركات المصرية تأتي ضمن توجه أوسع لدعم الاستقرار الإقليمي، والعمل على تجنب اتساع دائرة المواجهات، من خلال التواصل الدبلوماسي والتنسيق مع الأطراف المعنية.

وتعكس هذه الاتصالات، بحسب تصريحات الوزير، أهمية استمرار المساعي السياسية في التعامل مع التطورات الإقليمية، بما يسهم في الحد من التوترات وتهيئة الظروف أمام حلول أكثر استقرارًا.

تحركات مصرية لوقف الحرب في السودان

وفيما يتعلق بالأزمة السودانية، أكد بدر عبد العاطي أن مصر تعمل من أجل التوصل إلى توافق سوداني بشأن خريطة طريق مستقبلية، بما يدعم الاستقرار ويساعد على تسوية الأزمة.

وأشار وزير الخارجية إلى استمرار التنسيق مع الدول الغربية والشركاء الدوليين لدفع الجهود الرامية إلى وقف الحرب في السودان، وإنهاء الصراع من خلال التوصل إلى تسوية سياسية.

وتسعى التحركات المصرية إلى دعم المساعي الرامية لوقف القتال، وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى توافق بين الأطراف السودانية بشأن مستقبل البلاد، بما يحافظ على أمن السودان واستقراره.

وزير الخارجية: نهر النيل دولي ويخضع للقانون الدولي

وفي ملف مياه النيل، أكد وزير الخارجية أن نهر النيل نهر دولي يخضع لقواعد القانون الدولي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للأنهار الدولية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق الموقف المصري بشأن قضايا المياه، وأهمية التعامل معها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، بما يراعي حقوق الدول المعنية ومصالحها.

كما نفى عبد العاطي صحة الاتهامات الإثيوبية الموجهة إلى مصر بشأن إشعال الجبهة الداخلية في إثيوبيا، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر لا توجد لديها مشكلات مع الشعب الإثيوبي، موضحًا أن الخلافات القائمة بشأن الملفات المشتركة لا تعني وجود عداء بين الشعبين المصري والإثيوبي.

وتؤكد التصريحات المصرية استمرار التحركات الدبلوماسية بشأن القضايا الإقليمية، من غزة إلى السودان وإيران، إلى جانب التمسك بالموقف المصري في ملف مياه النيل، والعمل على معالجة الأزمات من خلال الحوار والالتزام بالقواعد الدولية